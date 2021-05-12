İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Bugün teravih namazı kılınacak mı? Teravih namazı ne zaman bitiyor?

Mübarek Ramazan ayının bitmesi ile birçok vatandaş tarafından teravih namazının ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, bugün teravih namazı kılınacak mı? Teravih namazı ne zaman bitiyor? İşte merak edilen soruların yanıtı…

12 Mayıs 2021 Çarşamba 02:28
Bugün teravih namazı kılınacak mı? Teravih namazı ne zaman bitiyor?
Takip Et:

Ramazan ayının sonuna gelinmesi ile bugün en çok araştırılan konulardan biri de teravih namazının ne zaman biteceği oldu. Teravih namazı, Ramazan ayının ilk günü başlayarak son günü arefeye kadar süren ve 20 rekattan oluşan nafile bir namazdır. Peki, bugün teravih namazı kılınacak mı? Teravih namazı ne zaman bitiyor?

Teravih namazı ne zaman bitiyor?

Son teravih namazı 11 Mayıs Salı günü yatsı namazından sonra eda edildi. Ramazan Bayramı arefe gününden sonra başlıyor.

Yatsı namazı ve vitr namazının arasında her 2 rekatta selam vererek kılınan teravih namazı, COVID-19 tedbirlerinden dolayı bu sene camiler yerine evlerde kılındı.

Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Hz. Peygamber (S.A.V.)'in kıldırdığı Teravih namazının kaç rekat olduğuyla ilgili bir rivayet bulunmuyor. Hz. Ömer zamanında ki cemaat ile kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda 2 rivayet var; 20 rekat, 11 rekat. Hz. Ömer'in dönemi ile alakalı farklı rivayetler; Nevevi ile Ayni tarafından, 11 rekat ile ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazları ile alakalı olduğu, sonrasında Teravih namazının 20 rekat olarak yerleştiği ve bugüne  kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır.


Son Güncelleme: 12.05.2021 02:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TeravihNamazıBugünKılınacakMiNeZamanBitiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?

Popüler Haberler

Zehirli Çiçekler dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Sefirin Kızı 52. bölüm izle Star TV kesintisiz full tek parça canlı yayın
Baraj 39. bölüm izle tek parça! Baraj son bölüm izle!
Masumlar Apartmanı 33. son bölüm full tek parça izle TRT 1 11 Mayıs 2021 Salı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm tek parça izle - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm ATV canlı izle
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yeri ve mekanları
Hekimoğlu 49. bölüm izle tek parça! Hekimoğlu son bölüm izle!
TV yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Sihirli Annem dizisi Ceren karakteri kimdir? Cemre Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2021
Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz kimdir? Seyhan Taşdemir yaşı ve oynadığı diziler
TRT 1 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Zorunlu deprem sigortası nedir? Zorunlu deprem sigortası nereden ve nasıl yapılır?
TV 8 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Akrep dizisi Ece karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ahsen Türkyılmaz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bu akşam hangi diziler var? 12 Mayıs 2021 Çarşamba Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
12 Mayıs 2021 Çarşamba Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Güncel gümüş fiyatları 12 Mayıs 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu güncellendi
Devletten konut hesabında birikim yapan vatandaşlara geri ödemesiz 2021 devlet konut alım desteği

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.