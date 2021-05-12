Ramazan ayının sonuna gelinmesi ile bugün en çok araştırılan konulardan biri de teravih namazının ne zaman biteceği oldu. Teravih namazı, Ramazan ayının ilk günü başlayarak son günü arefeye kadar süren ve 20 rekattan oluşan nafile bir namazdır. Peki, bugün teravih namazı kılınacak mı? Teravih namazı ne zaman bitiyor?

Teravih namazı ne zaman bitiyor?

Son teravih namazı 11 Mayıs Salı günü yatsı namazından sonra eda edildi. Ramazan Bayramı arefe gününden sonra başlıyor.

Yatsı namazı ve vitr namazının arasında her 2 rekatta selam vererek kılınan teravih namazı, COVID-19 tedbirlerinden dolayı bu sene camiler yerine evlerde kılındı.

Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Hz. Peygamber (S.A.V.)'in kıldırdığı Teravih namazının kaç rekat olduğuyla ilgili bir rivayet bulunmuyor. Hz. Ömer zamanında ki cemaat ile kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda 2 rivayet var; 20 rekat, 11 rekat. Hz. Ömer'in dönemi ile alakalı farklı rivayetler; Nevevi ile Ayni tarafından, 11 rekat ile ilgili rivayetin Hz. Ömer'in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazları ile alakalı olduğu, sonrasında Teravih namazının 20 rekat olarak yerleştiği ve bugüne kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır.