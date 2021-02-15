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Bugün kandil mi? 3 aylarda hangi kandiller var? Diyanet 2021 kandil günleri ve takvimi

Recep ayının başlaması ile birlikte 2021 yılında kandil günleri de merak edilen konular arasında yer alıyor. İnsanlar bugünün kandil olup olmadığını da araştırıyor. Recep ayının ilk günü 13 Şubat tarihi başlayan üç aylarda ve 2021 yılında hangi kandillerin olduğunu ve tarihlerini haberimizde detaylarıyla bulabileceksiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 12:44
Bugün kandil mi? 3 aylarda hangi kandiller var? Diyanet 2021 kandil günleri ve takvimi
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2021 yılının kandil günleri merak edilen konular arasında yer alıyor. 3 aylara girmemiz ile birlikte de Recep ayında yer alan kandiller araştırılıyor. Recep ayı ile birlikte başlayan üç aylar, 13 Şubat 2021 Cuma günü başladı. 

12 Şubat Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece, yani 13 Şubat tarihinde Recep ayının ilk gecesi başladı. Recep ayının ilk gecesi aynı zamanda üç ayların da ilk gecesidir.

Bugün yani 15 Şubat tarihinin kandil gecesi olup olmadığı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Recep ayının ilk kandil gecesi ise 18 Şubat Perşembeyi Cumaya bağlayan gece olan Regaip kandilidir. Aynı zamanda üç ayların da ilk kandilidir. 

Recep ayında hangi kandiller yer alıyor

Recep ayında 2 kandil bulunuyor. Bunlardan ilki Regaip kandili iken, ikincisi 10 Mart Çarşamba günü olan Miraç kandilidir. Miraç kandili Recep ayının 26. gününde gerçekleşmektedir. 

Kandil günleri 2021

2021 yılının ilk kandil günü 18 Şubat Regaip Kandilidir. Daha sonra 10 Mart Miraç kandili, 27 Mart Berat kandili, 8 Mayısıs Kadir gecesi ve 17 Ekim Mevlid kandili gelmektedir. 

2021 dini günler takvimi 



Son Güncelleme: 15.02.2021 12:44
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Anahtar Kelimeler:
Kandilüç Aylar
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