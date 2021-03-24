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Bugün gazete manşetlerinde neler var? 24 Mart 2021 Çarşamba bugünkü gazete manşetleri oku

Bugün gazete manşetlerinde neler var sorusu gündem oldu. Gazete okuyucuları 24 Mart Çarşamba bugünkü gazete manşetlerini araştırıyor.

24 Mart 2021 Çarşamba 08:11
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 24 Mart 2021 Çarşamba bugünkü gazete manşetleri oku
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Gazete okurları gazete manşetlerin araştırıyor. Gazete manşetleri günün önemli gelişmelerine dair okuyuculara ipuçları veriyor. Okuyucular Akşam, Sözcü, Milliyet ve Star gibi önemli gazetelerin 24 Mart Çarşamba günü manşetlerini merak ediyor.

24 Mart Çarşamba günü gazete manşetlerinde genel olarak artan koronavirüs vakaları ve döviz kurunda yaşanan artışa değinildi. Manşetlerde artan koronavirüs vakalarının ardından yeniden yasakların gelebileceği, aşılama sürecinin ardından yoğun bakımda olan hasta sayısının sabit kalması detayları okuyuculara aktarıldı.

Döviz kurunda yaşanan artış ve borsanın işleme kapatılması sonucu yaşanan ekonomik sorunlara yer verilirken, söz konusu artışın nedenlerine değinildi.

Hürriyet

Hürriyet gazetesi bugünkü manşetinde “Rakamlarda aşı” etkisi ifadesine ver yer verdi. Söz konusu manşette normalleşme süreciyle birlikte artan vakalara dair detaylar ile yoğun bakımda doluluk oranlarının sabit kalması yönünde detaylara yer verildi.

Cumhuriyet

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde “Batıyoruz” ifadesine yer verilirken, haberin detaylarında artan döviz kuru ve ülke ekonomisinin gidişatına dair bilgilere yer verildi.

Milliyet

Milliyet’in bugünkü manşetinde “Adım adım kapanışa” manşetiyle artan koronavirüs vakalarının ardından yasakların yeniden gelebileceğini okuyucuların aktardı.

Karar

Karar gazetesinin bugünkü manşetinde artan döviz kurları ve borsa işlemlerinin duraklatılmasına yönelik “Ağır fatura” ifadesine yer verildi. Manşetin detaylarında Türkiye’nin risk priminin 4 ay sonra en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

Yeniçağ

Yeniçağ gazetesi bugünkü manşetinde “Gece yarısı operasyonu pahalıya patladı” ifadesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gece yarısı alınan bir karar sonrası Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasına dem vuruldu.

24 Mart Çarşamba gazete manşetlerinin tamamı ve haberlerin detayları için tıklayınız.



Son Güncelleme: 24.03.2021 08:11
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Anahtar Kelimeler:
Gazete ManşetleriSözcüMilliyetHabertükAkşam
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