Bugün bin 217 kişi korona virüs hastalığına yakalandı! Bakan Koca günün korona virüs tablosunu paylaştı

Korona virüs ile mücadele sürecinde normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte vaka sayılarında artış günlük binli rakamların üzerinde çıkmıştı. Alınan tüm önlem ve cezai işlemlere rağmen diğer yandan günlük yapılan test sayılarınında artmasıyla günlük vaka sayıları binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi olarak açıklaığı rakamlara göre bugün hastalığa yakalanan kişi sayısı bin 217 kişi artarak toplam 258 bin 249 kişiye ulaştı. Bugün ki can kaybı ise 19 kişi daha artarak toplam 6 bin 121 kişiye ulaştı.

23 AĞUSTOS KORONA TABLOSU

Ayrıca bakan koca yapmış olduğu açıklamada ağır hasta sayısının arttığını vurguladı ve zatürre oranının kontrol sınırında olduğunu sözlerine ekledi.