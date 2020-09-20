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Bugün Antalya sahilinde bütün gözler denizdeydi

Antalya Limanı'nda sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve hareket hazırlıkları devam ederken, Konyaaltı Sahili açıklarında görülen Türk denizaltısı vatandaşlar tarafından gözlem altına alındı. Limana demirlenen denizaltı büyük ilgi gördü.

20 Eylül 2020 Pazar 16:37
Bugün Antalya sahilinde bütün gözler denizdeydi
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Türkiye'nin sismik arama gemisi olan Oruç Reis'in bakım ve hareket hazrlıkları  için Antalya Limanı'na demirlemesinden sonra bugün Konyaaltı Sahili açıklarında bir Türk denizaltı görüldü.


Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait olan denizaltı, hızlı bir şekilde deniz üstünde hareket ederken bir grup Türk askeri de denizaltının üstünde olduğu görüldü. Kıyıya paralel bir şekilde hareket eden denizaltıyı gören yerli ve yabancı turistler hemen deniz altını göz hapsine aldılar. Bazı tatilciler cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Denizaltına iki yanaştırma gemisi limana yanaşması için eşlik ederken Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı helikopteri de havadan denizaltına eşlik etti. Denizaltı Limanın iç kısmına demirlendi. Tatilciler bu anları keyifle izlediler.



Son Güncelleme: 20.09.2020 16:37
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaDenizaltı
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