Bugün Antalya sahilinde bütün gözler denizdeydi

Türkiye'nin sismik arama gemisi olan Oruç Reis'in bakım ve hareket hazrlıkları için Antalya Limanı'na demirlemesinden sonra bugün Konyaaltı Sahili açıklarında bir Türk denizaltı görüldü.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait olan denizaltı, hızlı bir şekilde deniz üstünde hareket ederken bir grup Türk askeri de denizaltının üstünde olduğu görüldü. Kıyıya paralel bir şekilde hareket eden denizaltıyı gören yerli ve yabancı turistler hemen deniz altını göz hapsine aldılar. Bazı tatilciler cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Denizaltına iki yanaştırma gemisi limana yanaşması için eşlik ederken Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı helikopteri de havadan denizaltına eşlik etti. Denizaltı Limanın iç kısmına demirlendi. Tatilciler bu anları keyifle izlediler.