Bu yıl hamsi balığı neden küçük? Hamsi balığının küçük olması ile avlanma yapılamıyor

Kovid-19 sebebi ile yasaklanan balık avlarından balıklarda etkilenmiş durumda. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Karadeniz bölgesinde hamsi balıkları için yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki oranın artması sebebi ile hamsi avına gelen 10 günlük yasak ile hamsi yemlerinin planktonları denize ulaşamadığı için haliyle hamsi balığına da ulaşamamış durumda. Balıkçıların korkusu hamsi neslinin tükenmesi.

Hamsi boyu önemli!

Karadeniz’de hamsi oranının bol olması fakat balık boyunun av standartları gereğince 9 santimetrenin altında ve ince yapılı olması gerektiğinden av yapılamaması sonucunda diğer ülkelere göre balık boylarının küçük olması ile Türkiye bu durumdan mustarip. Denizin yıllar geçtikçe ısınması ve ırmaklarda su kalmaması da balık oranını etkilemektedir. Hamsi balığının ömrü 2 veya 2 buçuk yıl olduğunu belirten Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç: “Bu iki yıldan bu yana hamsiler ufaldı. Bunun irisi hiç yok. Niye yok çünkü denizlerde plankton kalmadı, hamsi küçüldü. Derelerde ırmaklarda hiç su yok. Çok büyük bir tehlike bekliyor. Denizde plankton yok” dedi.

Hamsinin bol olması fakat balık boyunun 8-10 santimetre aralığında olması ile av yapılmadığını aktaran Malkoç hamsinin boyunun 9 santimetre yasağından kaynaklı hamsi balığının avlanamaması söyleyen Atıf Malkoç:” Karadeniz'de plankton yok, sıkıntı orada. Denizde bunun irisi var da balıkçı mı tutmuyor? Şu an Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığı 14 derece. Ocak ayındayız deniz suyunun 7 derece olması lazım.” dedi.



