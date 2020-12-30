Bu kez yer Fransa.. 4 çocuk annesi kadın önce bıçaklandı sonra toprağa gömüldü!

Fransa'nın Strasbourg kentinde yaşayan Yasemin Çetindağ (25) 8 yıldır birlikte olduğu ve bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Savaş Özyanık (46) tarafından katledildi. Genç kadının bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedinin sandığa yerleştirerek ormanlık alana gömüldüğü öğrenildi.

Dün tüm Türkiye Kemal Delbe tarafından yakılarak katledilen Aylin Sözer cinayetine ağlarken Fransa'nın Strasbourg kentinden bir acı haber daha geldi. 4 çocuk annesi Yasemin Çetindağ isimli bir kadın kısa bir süre önce ilişkisini bitirdiği 8 yıllık eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak katledildi. Talihsiz kadının cansız bedeni sandığa yerleştirmiş ve ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre Yasemin Çetindağ ile birlikte olduğu dönemlerde de şiddet uyguladığı öğrenilen Savaş Özyanık, 23 Aralık tarihinde genç kadının evine gitti. Aralarında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Özyanık, Çetindağ'ı önce darp etti ve daha sonrada bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadını banyoya kilitleyen Özyanık, çocukları annelerinin iyi olduğuna ikna ettikten sonra anneannelerine götürdü.

Çocukları aldıktan sonra kızını arayan anne ona ulaşamayınca durumu polise bildirdi. O sırada eve tekrar geri dönen Savaş Özyanık, genç kadının cesedini sandığa yerleştirdikten sonra arkadaşının yardımıyla ormanlık bir alana götürerek toprağın altına gömdü.

O sırada eve gelen polis ekipleri banyoda kan izleri bulduktan sonra şüphelendikleri Savaş Özyanık ile arkadaşını bulundukları adreste yakalayarak gözaltına aldı. Özyanık ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlemediğini inkar ettiği fakat daha sonra itiraf ettiği öğrenilirken Özyanık'ın savunmasında öldürme niyetinin olmadığını söylediği bildirildi.

Savcılığa sevk edilen Savaş Özyanık'ın kasten cinayet işleyerek ölüme neden olduğu için yargılanması bekleniyor.