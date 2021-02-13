Bu kadarına pes! TikTok'ta bir kadını tecavüz edip öldürmekle tehdit etti

Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan TikTok uygulamasında skandal bir olay yaşandı. Merlin Samişşah kullanıcı adına sahip şahıs, bir kişiyle canlı yayın açarak Hacer adındaki kadına tecavüz edip, öldüreceğini söyledi.

‘’Sonu Özgecan gibi olacak’’

Emniyete şikayet edildi

Kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılarak infial yaratan videoda şahsın sözleri herkesi dehşete düşürdü.adlı kişi, Hacer adındaki kadının kafasını keseceğini, tecavüz ettireceğini ve nehre atacağını söyledi. Şahıs,lerine devam ederek kadının annesini de eve hapsedip yakacağını söyledi. Açık açık ölüm ve tecavüzle tehdit eden ve bu ifadeleri kullanırken korkusuzca davranan şahıs, ‘’Yarın bir gün bir şey olduğu zaman benden bilsinler. Özgecan Aslan gibi olacak onun’’ dedi.

Videoya sosyal medyada tepki büyürken, kullanıcılar videoya Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek ihbarda bulundu. Yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.