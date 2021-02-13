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Bu kadarına pes! TikTok'ta bir kadını tecavüz edip öldürmekle tehdit etti

TikTok adlı uygulamada yayın yapan şahıs, canlı yayında bir kadına tehditler savurdu. Hacer adlı kadına tecavüz edip öldüreceğini ve kadının başına bir şey gelmesi halinde kendisinin sorumlu olduğunu söyleyen şahıs, sosyal medyada olay yarattı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 23:27
Bu kadarına pes! TikTok'ta bir kadını tecavüz edip öldürmekle tehdit etti
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Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan TikTok uygulamasında skandal bir olay yaşandı. Merlin Samişşah kullanıcı adına sahip şahıs, bir kişiyle canlı yayın açarak Hacer adındaki kadına tecavüz edip, öldüreceğini söyledi.

‘’Sonu Özgecan gibi olacak’’

Kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılarak infial yaratan videoda şahsın sözleri herkesi dehşete düşürdü. Merlin Samirşah adlı kişi, Hacer adındaki kadının kafasını keseceğini, tecavüz ettireceğini ve nehre atacağını söyledi. Şahıs, tehditlerine devam ederek kadının annesini de eve hapsedip yakacağını söyledi. Açık açık ölüm ve tecavüzle tehdit eden ve bu ifadeleri kullanırken korkusuzca davranan şahıs, ‘’Yarın bir gün bir şey olduğu zaman benden bilsinler. Özgecan Aslan gibi olacak onun’’ dedi.

Emniyete şikayet edildi

Videoya sosyal medyada tepki büyürken, kullanıcılar videoya Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek ihbarda bulundu. Yetkililerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 13.02.2021 23:27
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Anahtar Kelimeler:
TikTokMerlin SamirşahTehdit
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