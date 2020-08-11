Bu kadarı da olmaz! Karantinaya uymayan aile tatil yolunda yakalandı

Kırklareli'nde yaşanan üzücü olayda korona virüsün neden ülkemizde hızlıca yayıldığı gözler önüne serildi.
Kent giriş çıkışlarında denetime çıkan Jandarma ekipleri , denetim amaçlı içerisinde 4 kişi olan bir aracı durdurdu.
Olay yerine hemen çağrılan 112 sağlık personeli ile araç içinde ki 4 kişi devlet hastanesine sevk edildi.
Öte yandan ailenin İstanbul'da ikemat ettiği ve tatile çıktıkları öğrenildi.
Ekipler ailenin bu sorumsuz davranışı için adli işlem başlattı.
Son Güncelleme: 11.08.2020 09:05