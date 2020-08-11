Bu kadarı da olmaz! Karantinaya uymayan aile tatil yolunda yakalandı

Kırklareli'nde yaşanan üzücü olayda korona virüsün neden ülkemizde hızlıca yayıldığı gözler önüne serildi.

Kent giriş çıkışlarında denetime çıkan Jandarma ekipleri , denetim amaçlı içerisinde 4 kişi olan bir aracı durdurdu.

Ekipler yaptıkları kontrollerde araç içinde bulunan ve aynı aileden olan D.A, S.A, S.A. ve S.A'nın korona virüs testinin pozitif çıktığı dolayısıyla bu kişilerin karantina da olması gerektiğini tespit etti.

Olay yerine hemen çağrılan 112 sağlık personeli ile araç içinde ki 4 kişi devlet hastanesine sevk edildi.

Öte yandan ailenin İstanbul'da ikemat ettiği ve tatile çıktıkları öğrenildi.

Ekipler ailenin bu sorumsuz davranışı için adli işlem başlattı.