Bu hafta Kabine toplantısı var mı, ne zaman olacak? Kabine toplantısı konuları ne?

Artık ritüel haline gelen kabine toplantılarıyla her geçen gün alışmış konumda bulunduğumuz covid-19’a karşı önlemler almaktayız. Son yapılan kabine toplantısından bu yana tam olarak 2 hafta geçti. Peki mayısın ikinci haftasına girmek üzereyken yeni haftanın başlangıcında bir kabine toplantısı olacak mı? İşte ayrıntılar...

Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün?

Resmî kurumlardan net bir açıklama yapılmaksızın sosyal medya aleminde dönmekte olan bir kanıya göre 19 Mayıs’ın resmî tatil niteliği taşıması gerekçesiyle 17-18 Mayıs tarihleri arasında da tam kapanma durumunda ertelenebileceğini ve bu oluşan tam kapanma sürecinin 20 Mayıs’ a kadar devam etmesi durumu ortaya konulmaktadır. Bu konuların genel ve kesin netleşmesi bir kabin toplantısı kararı doğrultusunda gerçekleşeceği bekleniyor.

İki hafta da bir gerçekleşme durumun göz önünde bulundurursak kabine toplantısı 10 Mayıs 2021 Pazartesi ya da 11 Mayıs 2021 Salı günü bir kez daha Kabine’nin toplanması beklenmektedir.