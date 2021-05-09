İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Bu hafta Kabine toplantısı var mı, ne zaman olacak? Kabine toplantısı konuları ne?

Yeni hafta ile Mayıs’ın ikinci haftasına girmiş bulunurken tam kapanmanın da sonlarına doğru geliyoruz. Son gerçekleşen toplantı ile ülke olarak belirli kurallar çerçevesinde tam kapanmaya gidilmişti. Hayatımıza Covid-19 un dahil olmasından sonra her yeni hafta da alışılagelmiş bir durumu olan kabine toplantısının olup olmayacağı olursa içeriği ne olur bu konular oldukça sık oluşup akıllarda yerini almaya devam ediyor. Bu hafta Kabine toplantısı var mı, ne zaman olacak? Kabine toplantısı konuları ne? gibi araştırma konusu olan soruların cevaplarını sizler için haberimizde verdik. İşte detaylar...

09 Mayıs 2021 Pazar 21:59
Bu hafta Kabine toplantısı var mı, ne zaman olacak? Kabine toplantısı konuları ne?
Takip Et:

Artık ritüel haline gelen kabine toplantılarıyla her geçen gün alışmış konumda bulunduğumuz covid-19’a karşı önlemler almaktayız. Son yapılan kabine toplantısından bu yana tam olarak 2 hafta geçti. Peki mayısın ikinci haftasına girmek üzereyken yeni haftanın başlangıcında bir kabine toplantısı olacak mı? İşte ayrıntılar...

Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün?

Resmî kurumlardan net bir açıklama yapılmaksızın sosyal medya aleminde dönmekte olan bir kanıya göre 19 Mayıs’ın resmî tatil niteliği taşıması gerekçesiyle 17-18 Mayıs tarihleri arasında da tam kapanma durumunda ertelenebileceğini ve bu oluşan tam kapanma sürecinin 20 Mayıs’ a kadar devam etmesi durumu ortaya konulmaktadır. Bu konuların genel ve kesin netleşmesi bir kabin toplantısı kararı doğrultusunda gerçekleşeceği bekleniyor.

İki hafta da bir gerçekleşme durumun göz önünde bulundurursak kabine toplantısı 10 Mayıs 2021 Pazartesi ya da 11 Mayıs 2021 Salı günü bir kez daha Kabine’nin toplanması beklenmektedir.




Son Güncelleme: 09.05.2021 21:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KabinetoplantısıCumhurbaşkanıSağlıkbakanlığıFahrettinkocaCovid19Tamkapanma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?
Asperger sendromu nasıl bir hastalıktır, nedir? Elon Musk hastalığı asperger sendromunun belirtileri
Asperger sendromu nasıl bir hastalıktır, nedir? Elon Musk hastalığı asperger sendromunun belirtileri
Apple'dan Sevindirici Haber Geldi İphone 13 Serisi Üretime Başlıyor
Apple'dan Sevindirici Haber Geldi İphone 13 Serisi Üretime Başlıyor
Baba ve Kızın Şüpheli Ölümü
Baba ve Kızın Şüpheli Ölümü
Sıva yaptığı sırada düşen işçi yaşamını yitirdi
Sıva yaptığı sırada düşen işçi yaşamını yitirdi
Tam kapanma ne zaman, hangi tarihte bitecek?
Tam kapanma ne zaman, hangi tarihte bitecek?

Popüler Haberler

KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Mayıs KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği belli oldu mu? 2021 mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs 2021 Pazartesi
Rüyada arı sokması görmek ne demektir? Rüyada arı sokması görmek anlamı, tabiri nedir?
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Kulüp dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Arefe günü bankalar kaça kadar çalışacak? 2021 Arefe günü bankalar açık mı?
Kızımızı Oda dizisinin yeni transferi Melisa Aslı Pamuk oldu. Kırmızı oda 36. Bölüm fragmanı yayınladı mı?
Maraşlı 17. bölüm tek parça izle - Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
On Numara 10 Mayıs 2021 sonuçları, sonuç sorgulama ekranı
Masumlar Apartmanı Okşan kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Ayaz Kortunç hakkında bilgiler
Kağıt Ev canlı izle! Star TV Kağıt Ev 4.bölüm tek parça izle!
SGK Bağ-Kur prim borcu olanlara yeni Ziraat Bankası kredi kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.