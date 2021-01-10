Brezilya'dan Japonya'ya giden yolcu uçağında mutasyonlu korona virüs görüldü

İlk olarak İngiltere’de görülen ve sonrasında Güney Afrika’da da görüldüğü söylenen mustayona uğramış korona virüsü bir ülkede daha görüldü. Virüsün Brezilya’ya bağlı Amazonas’tan Japonya Tokyo’ya gelen bir uçakta görüldüğü öğrenildi.
Japonya’da pandemi nedeni ile geçtiğimiz günlerde dört eyalette olağanüstü hal ilan edilmişti, mutasyonlu hastaların görülmesinin ardından alınacak kararların önümüzdeki günlerde netleşeceği Başbakan Yoshihide Suga tarafından açıklandı.
Son Güncelleme: 10.01.2021 21:00