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Brezilya'dan Japonya'ya giden yolcu uçağında mutasyonlu korona virüs görüldü

Brezilya'nın Amozonas eyaletinden Tokyo'ya gelen bir yolcu uçağında mutasyona uğramış korona virüs tespit edildi. Virüs tespit edilen kişilerin bazılarında belirti bulunurken bazılarında belirti görülmediği açıklandı.

10 Ocak 2021 Pazar 21:00
Brezilya'dan Japonya'ya giden yolcu uçağında mutasyonlu korona virüs görüldü
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İlk olarak İngiltere’de görülen ve sonrasında Güney Afrika’da da görüldüğü söylenen mustayona uğramış korona virüsü bir ülkede daha görüldü. Virüsün Brezilya’ya bağlı Amazonas’tan Japonya Tokyo’ya gelen bir uçakta görüldüğü öğrenildi.

Japonya’da bugün 6.076 yeni vaka ile toplam vakanın 289.458’e yükseldiği Covid 19 vakalarından 39 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Uçakla ülkeye gelen mutasyonlu virüs taşıyan kişilerin kimi semptom göstermezken, kiminin solunum güçlüğü, baş ağrısı, ateş gibi belirtiler gösterdiği öğrenildi.

Japonya’da pandemi nedeni ile geçtiğimiz günlerde dört eyalette olağanüstü hal ilan edilmişti, mutasyonlu hastaların görülmesinin ardından alınacak kararların önümüzdeki günlerde netleşeceği Başbakan Yoshihide Suga tarafından açıklandı.



Son Güncelleme: 10.01.2021 21:00
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Anahtar Kelimeler:
BrezilyaJaponyaMutasyon
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