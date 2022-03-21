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Brent Ham Petrolün Fiyatı %8 Arttı! 22 Mart Salı Benzin Fiyatları Ne Kadar Oldu

Dünyadaki yakıt fiyatlarının artmasının temelinde yatan sebeplerden birisi olan brent ham petrol fiyatları 21 Mart akşamı itibari ile %8 tekrar değerlendi.

21 Mart 2022 Pazartesi 23:59
Brent Ham Petrolün Fiyatı %8 Arttı! 22 Mart Salı Benzin Fiyatları Ne Kadar Oldu
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Dünyadaki yakıt fiyatlarının artmasının temelinde yatan sebeplerden birisi olan brent ham petrol fiyatları 21 Mart akşamı itibari ile %8 tekrar değerlendi. Geçtiğimiz haftalarda 100 dolar altına düşen brent petrol fiyatları bugün itibari ile tekrar değerlenerek 114 dolar seviyesine ulaştı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan indirim sonrasında ise benzin fiyatlarına tekrar zam gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarının artışı sonrasında ise akaryakıt fiyatlarında zam bekleniyor. Buna göre ise benzin, dizel, motorin ve LPG fiyatlarında ki artış 22 Mart itibari ile pompalara yansıyabilir. Gelen bilgiler doğrultusunda ise akaryakıt fiyatlarında 0,50 kr ila 1,5TL arasında bir zam bekleniyor. Kulislerde konuşulan rakamlara göre ise zamlı fiyatların 22 Mart Salı günü pompaya yansıması bekleniyor. Fiyatlarda dalgalanma olmaması durumunda ise zam gününün 23 Mart günü olacağı konuşuluyor. İşte yeni akaryakıt fiyatları..

22 MART SALI BENZİN FİYATLARI

Geçtiğimiz haftalarda her gün zam gelen benzin fiyatlarına birkaç gün aradan sonra yeni zam gelmesi bekleniyor. Brent petrol fiyatlarının artması ile birlikte benzin fiyatlarının yarın minimum 20TL olması bekleniyor.

22 MART SALI MOTORİN FİYATLARI

Bu sene en fazla zam olan yakıt türlerinden birisi olan dizel (motorinli) araçlarda ise gelecek zamlar sonrasında en uygun motorin yakıt fiyatının 22-23TL bandında olması bekleniyor.

22 MART SALI LPG FİYATLARI

22 Mart Salı günü itibari ile 11TL bandında olan LPG fiyatları artan brent petrol sonrasında sabit kalması bekleniyor. Edinilen kulislere göre ise LPG fiyatlarında ise 30 ila 60 kuruş bandında bir zam gelmesi bekleniyor.

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