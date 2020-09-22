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Böylesi görülmedi gelen dönmedi nüfusu 400 bine yükseldi

Pandemi sürecinden dolayı korona-virüsten kaçan tatilciler Bodrum’dan dönmeyince nüfusta patlama yaşandı.170 bin nüfuslu ilçe birçok ilden daha fazla nüfusa sahip olarak 400 bini geçti.

22 Eylül 2020 Salı 18:11
Böylesi görülmedi gelen dönmedi nüfusu 400 bine yükseldi
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Korona-virüs (Covid-19) salgınının başlamasının ardından Bodrum’da yazlıkları mevcut olan yazlıkçılar ilçeye akın etmeye başlamıştı. Pandemi yasaklarının başlamasıyla birlikte büyük illeri terk eden vatandaşlar ilçeye yerleşmeye başlamasıyla birlikte 175 bin nüfusa sahip olan Bodrum’un nüfusu 400 binin üzerine çıktı. Salgının hızla yayıldığı kentlerden akın akın Bodrum’a göç başladı. Sonbaharın gelmesiyle memleketlerine dönmesi beklenen yazlıkçılar salgının devam etmesiyle birlikte geri dönmeyince Bodrum İlçesi sıkıntıya düştü. İlçede oluşan trafik yoğunluğu, sahil yoğunluğu, çarşı ve dükkanlardaki yoğunluk geçen yıl eylül ayına göre 2’katına çıktı. Birçok kişinin salgın bitene kadar Bodrum’a yerleşeceği öğrenildi.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı açıklamada yaz aylarında sıkıntı yaşamadıklarını belertirken salgından çok fazla etkilenmediklerini vakaların Türkiye’nin her yerinde artarken Bodrum’da sabit kaldığını dile getirdi.

'NÜFUSLARINI BODRUM'A ALSINLAR'

Bodrum’da kalacak olanlar için nüfuslarını Bodrum’a aldırmalarını rica eden Aras, devletten aldıkları payın 176 bin nüfusuna göre olduğu ve ona göre ödenek aldıklarını ifade ederken Bodrum’da yaşayan kişilerin kayıtlarını Bodrum’a almalarını rica etti. Bu şekilde vatandaşlara daha fazla hizmet verebilmeleri için  İlçede yaşayan gerçek nüfusun kayıtlara geçmesiyle genel bütçeden alınacak payın artacağını ve bu şekilde İlçede yaşanabilecek problemlerin sorunsuz çözülebileceğini dile getirerek sözlerine ‘Bodrum’u seviyorsan Bodrumlu ol’ diye her mecrada söylediklerini ekledi.



Son Güncelleme: 22.09.2020 18:11
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Anahtar Kelimeler:
BodrumNufus Artışı
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