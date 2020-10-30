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Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diyerek uyuşturucu koydu

Bursa'da 2 çocuk annesi 46 yaşındaki N.Ö. boşanma aşamasında olduğu 46 yaşındaki eşi V.P ye intikam için park ettiği otoparktaki valeye eşime doğum günü sürprizi yapacağım diyerek araç kapısını açtırtılıp N.P.’nin aracına uyuşturucu ve hassas terazi bıraktırdı. Eşine kurduğu tuzak kameralara yansırken yakalanan kadın ifadesi alındıktan sonra adli kontrol ile serbest kaldı.

30 Ekim 2020 Cuma 14:36
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diyerek uyuşturucu koydu
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Nakliye firması sahibi V.P., 5 yıl önce tanışıp evlendiği eşi N.Ö ile aralarında çıkan anlaşmazlıklar yüzünden boşanma kararı aldılar. Açılan dava ile birlikte 2 çocuk annesi N.Ö’nün avukatının görüşme talebi ile N.P bir arkadaşı ile avukatın yanına geldi.N.P görüşme erine geldiğinde aracını valeye telim etti.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ BIRAKACAĞINI SÖYLEDİ

İddialara göre eşini takip eden N.Ö eşime sürpriz yapacağım diyerek valeye eşinin aracının kapısını açtırıp havluya sarılı uyuşturucu ve hassa teraziyi araç içerisine bıraktı. Valeye bahşiş vererek teşekkür ederek oradan ayrıldı.

POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Avukatla görüşmesinin ardından aracına binerek arkadaşını evine bırakan V.P daha sonra evine gitti. Ev anahtarını ceketini cebinden alacağı sırada cebinde havluya sarılı uyuşturucu ve hassas teraziyi gören adam teraziyi dinleme cihazı zannerek polisi aradı .Polis ekipleri ve Narkotik şube ekipleri kendini ihbar eden adamının ifadesini aldıklarında uyuşturucuyu eşinin koymuş olabileceğini söylemesi üzerine yaptıkları soruşturmada 53 adres güvenlik kameralarının incelenmesi gerçekleştirildi. Avukat ile buluşmaya gittikleri kafenin görüntülerinde eşinin arabayı açtırma ve paketi koyma anlarıyla karşılaştılar.

Güvenlik kameraları sonucunda gerçeğin açığa çıkmasıyla birlikte N.Ö teknik takibe alındı ve eşzamanlı operasyon ile yakalandı. İfadesi alınmak üzere adliyeye sevk edilen kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİNLEME CİHAZI SANDI, HASSAS TERAZİ ÇIKTI

Cebindeki uyuşturucu maddeyi gördüğünde hemen eşinden şüphelenen N.P kendini hemen ihbar ettiğini söyledi. Teraziyi ise dinleme cihazı sandığını söyledi.

GÖREVLİLERE BAHŞİŞ DE VERDİ


Polis ifadesinden sonra kafeye giderek durumu anlattığını ve güvenlik kameralarına bakmak istediğinden bahseden V.P. mekan sahibinin kendisini hatırladığını ve eşinin sürpriz yapmak istediğini söyleyerek aracını açtırdığını ve elindeki havluya sarılı paketi ceketine koyduğunu söyledi.

'ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ'

V.P., eşine çok güvendiğini her şeyini onunla paylaştığını ancak büyük miktarda paraları kendisinden  aldığını, bu paraları yok ettiğini, paranın 3-4 hesap değiştirdiğini tespit ettiğini söyledi. Yaşanan bu para akışlarını belgelendirdiğini ve gerekli mercilere aktardığını söyledi. 

Eşinin planının kendisini hapse gönderip paralar ile kendine yeni bir hayat kurmak olduğunu söyleyen V.P kendisine kurulan tuzağın şeytanın aklına gelmez denildi.

'KENDİ OTOMOBİLİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI'

N.Ö.'nün gözaltına alındığı sırada yapılan aramalarda otomobilinde bir miktar uyuşturucu bulunduğunu eski eş boşanmak üzere olduğu eşinin uyuşturucu kullanabileceğini ve ablasının suç ortağı olduğunu söyledi. 

SON 4 AYDA 280 BİN LİRADAN FAZLA EŞİNİN PARASINI ALDI

V.P. Eşine verdiği vekâleti kullanarak bankalardan kredi çektiğini, cep telefonu faturalarının üzerine telefonlar aldığını iddia etti. Eski eşinin kendisinden son 4 ayda 280 bin TL para aldığını, bunların yanında kendisinden habersiz çekilen krediler, alınan borçlar ve işletmesinden başka yerlere aktarılmış bir çok para olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 30.10.2020 14:36
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Bursaİnanılmaz Olay
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