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Boşanma aşamasında olduğu eşini ve bir kişiyi katletti! Kendi hayatına son verdi

Dehşet veren olay İzmir'de yaşandı.Astsubay olan Köksal Doğru geçimsizlik sebebiyle boşanma aşamasında olduğu eşi ve bir kişiyi katletti sonra da kendi hayatına son verdi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 23:05
Boşanma aşamasında olduğu eşini ve bir kişiyi katletti! Kendi hayatına son verdi
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3 kişinin hayatını kaybettiği dehşet veren olay İzmir'de yaşandı.

Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma sürecinde olduğu eşinin iş yerine giden Köksal Doğru isimli vatandaş bir süre eşi ile konuştuktan sonra tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle aynı zamanda astsubay olan Köksal Doğru kendi silahını çıkartıp eşi Handa Doğru ve yanında çalışan bir çalışana kurşun yağdırdı. Daha sonra ise kendi silahı ile başına ateş ederek intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi yönlendirildi.


Kurşunların hedefi olan Handan Doğru ve yanında çalışan Alper R. isimli şahsın hayatını kaybettiği sağlık görevlileri tarafından tespit edildi.

Köksal Doğru, eşi Handan Doğru ve Alper R.'nin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 23:05
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Anahtar Kelimeler:
Izmir CinayetEşini KurşunladıAstsubay Olan Köksal Doğru
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