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Boş kapıdan giren hırsız, evdeki para ve altınları çalarak kaçtı!

Antalya'da meydana gelen olayda evde tek başına olan çocuğu bıçakla tehdit ederek kasada bulunan bir miktar altın ve 30 bin TL'yi alıp kaçan Tayfun S. (23), kovalamacanın ardından yakalandı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 13:16
Boş kapıdan giren hırsız, evdeki para ve altınları çalarak kaçtı!
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Hadise, saat 12.00sularından Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2858 Sokak'ta yaşandı. Apartmanın birinci katındakikapısından giren Tayfun S., içeride tek başına bulunan 13-14 yaşlarındaki erkek çocuğu bıçakla tehdit ederek kasaya doğru yöneldi. Kasadaki 6 bilezik, 5 yüzük, altın kolye ve 30 bin TL'yi alan Tayfun S. kaçtı.

Olaydan haberdar olan ev sahibi Yaşar Pehlivan ile çocukları, hırsızın peşine düşerek şahsı yakaladı. Bu esnada mahallede görevli olan polisler Tayfun S.'yi çalıntı para ve altın  ile yakalayıp gözaltına aldı. Polis motosikletine kelepçenen Tayfun S. , mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Kalabalığı dağıtan ekipler, Tayfun S.'yi polis merkezine götürdü.

Ev sahibi Yaşar Pehlivan, hırsızlık olayını fark etmediğini söyleyerek, “Arkadaşımın yanında tekneyle ilgileniyordum. Kapı açıktı. İçeri girip, evdeki oğluma bıçak çekmiş. Kasadan para ve altınları almış” dedi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 13:16
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaHırsız
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