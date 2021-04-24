Boş kapıdan giren hırsız, evdeki para ve altınları çalarak kaçtı!

Hadise, saat 12.00sularından Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2858 Sokak'ta yaşandı. Apartmanın birinci katındakikapısından giren Tayfun S., içeride tek başına bulunan 13-14 yaşlarındaki erkek çocuğu bıçakla tehdit ederek kasaya doğru yöneldi. Kasadaki 6 bilezik, 5 yüzük, altın kolye ve 30 bin TL'yi alan Tayfun S. kaçtı.

Olaydan haberdar olan ev sahibi Yaşar Pehlivan ile çocukları,ın peşine düşerek şahsı yakaladı. Bu esnada mahallede görevli olan polisler Tayfun S.'yi çalıntı para ve altın ile yakalayıp gözaltına aldı. Polis motosikletine kelepçenen Tayfun S. , mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Kalabalığı dağıtan ekipler, Tayfun S.'yi polis merkezine götürdü.

Ev sahibi Yaşar Pehlivan, hırsızlık olayını fark etmediğini söyleyerek, “Arkadaşımın yanında tekneyle ilgileniyordum. Kapı açıktı. İçeri girip, evdeki oğluma bıçak çekmiş. Kasadan para ve altınları almış” dedi.