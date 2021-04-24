Boş kapıdan giren hırsız, evdeki para ve altınları çalarak kaçtı!

Hadise, saat 12.00sularından Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2858 Sokak'ta yaşandı. Apartmanın birinci katındakikapısından giren Tayfun S., içeride tek başına bulunan 13-14 yaşlarındaki erkek çocuğu bıçakla tehdit ederek kasaya doğru yöneldi. Kasadaki 6 bilezik, 5 yüzük, altın kolye ve 30 bin TL'yi alan Tayfun S. kaçtı.
Ev sahibi Yaşar Pehlivan, hırsızlık olayını fark etmediğini söyleyerek, “Arkadaşımın yanında tekneyle ilgileniyordum. Kapı açıktı. İçeri girip, evdeki oğluma bıçak çekmiş. Kasadan para ve altınları almış” dedi.
Son Güncelleme: 24.04.2021 13:16