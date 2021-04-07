Borçlu olan çiftçilere müjde! Faizin bir kısmı devlet tarafından ödenecek

Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında değişiklik yapılmasına dair yeni kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Kanun teklifindeki değişiklikleri içeren maddelerden biri de çiftçilerin 'Tarım Kredi Kooperatiflerinden almış oldukları borçlarla ilgili yapılandırma olanaklarını içeriyor.
Yapılandırma yapılan kredilerde farklı oran içeren basit usul faizin uygulanacağı yeni düzenlemede kredi borçlarının eşit taksitlere bölüneceği ve yapılandırmaya alınan esas tutarın bir defada kapatılması halinde borcun tamamının, taksitlere bölünmesi halinde ise peşinat olarak belirlenen miktarın yüzde 30'unu bu yılın ekim ayının sonuna kadar ödemesi gerekecek. Kalan miktarın ise ekim ayından başlayarak her yıla tekabül ettiği şekilde ayda üç eşit taksit halinde ödenecek.