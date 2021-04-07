Borçlu olan çiftçilere müjde! Faizin bir kısmı devlet tarafından ödenecek

Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında değişiklik yapılmasına dair yeni kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Kanun teklifindeki değişiklikleri içeren maddelerden biri de çiftçilerin 'Tarım Kredi Kooperatiflerinden almış oldukları borçlarla ilgili yapılandırma olanaklarını içeriyor.

Bir süredir hükümetin gündeminde olan çiftçilerin borçlarıyla ilgili yapılandırma uygulamasında Tarım Kredi'den kullanılanlerden 2020 yıl sonu itibarıyla takibe alınan sorunlu kredilerle ilgili bir yapılandırma üzerinde çalışıldı. Bu yönde hazırlanan kanun teklifi Meclis'e sunulurken teklifte 31 Aralık'tan itibaren tarımsal kredi kullana çiftçilere ödenmeyen borçlarıyla ilgili yapılandırma olanağı sağlanacak. Düzenlemenin kabulü sonrası yürürlüğe giren yasanın onaylandığı tarihi izleyen 3 ayın sonuna kadar kredi kullanılan kooperatife başvuru yapacak olan çiftçiler kredilerini yeniden yapılandırma hakkına sahip olacaklar.

Yapılandırma yapılan kredilerde farklı oran içeren basit usul faizin uygulanacağı yeni düzenlemede kredi borçlarının eşit taksitlere bölüneceği ve yapılandırmaya alınan esas tutarın bir defada kapatılması halinde borcun tamamının, taksitlere bölünmesi halinde ise peşinat olarak belirlenen miktarın yüzde 30'unu bu yılın ekim ayının sonuna kadar ödemesi gerekecek. Kalan miktarın ise ekim ayından başlayarak her yıla tekabül ettiği şekilde ayda üç eşit taksit halinde ödenecek.