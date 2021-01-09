Bolu'da tır beton bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Bolu’da yaşanan trafik kazasında bir tır beton bariyerlere çarptı. Kaza sonucu iki kişinin yaralandığı açıklanırken olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Aktarılan bilgilere göre D-100 karayolu Abant Tabiat Parkı üzerinde ilerleyen ve Bertan Ü. Tarafından kullanılan 06 Z 3219 plakalı tır yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu araçtan fırlayan tır şoförü Bertan Ü. Ve yanında ki Abdullah Ü. Yaralandı.

Yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine polis ve 112 acil ekipleri sevk edilirken yaralı Bertan Ü. Ve Abdullah Ü. Olay yerinde yapılan ilk yardım sonrasında Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeni ile Abant Tabiat Parkı geçici süre ile trafiğe kapatılırken olay yerine gönderilen çekici ile tır yol kenarına alındı.