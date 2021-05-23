Bolu'da seyir halindeki tır alev aldı!

Bolu’da yaşanan akıl almaz olayda seyir halinde otoyolda ilerleyen tır yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan tır sürücüsü araçtan kendisini son anda atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Olay, gece saat 12 sularında yaşandı. Karabük yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen tır alevler içerisinde kaldı. 112 telefonlarına gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.