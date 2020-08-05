Bolu'da feci tır kazası! 3 ölü, 1 yaralı

3 kişinin can verdiği 1 kişinin yaralandığı feci kaza sabah saatlerinde Bolu'da meydana geldi.

32 yaşındaki Mehmet S. isimli vatandaşın sürücüsü olduğu ara. Bolu Gerede ilçesinde 42 yaşındaki Ömer Y'nin sürücüsü olduğu tıra seyir halindeyken çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine ekipler yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kazanın etkisiyle kullanılmaz hale gelen araç içinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Kazada yarakan araç sürücü Mehmet S, ise yaralı çıkartılarak yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan tırın şoförü ise karakola götürüldü.