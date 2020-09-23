Bolu TEM Otoyolu'nda lastiğe çarpmamak için şerit değiştiren sürücü hayatını kaybetti

Bolu’da TEM Otoyolu’nun ortasında bulunan lastiğe çarpmamak için şerit değiştirip başka bir otomobilin çarpması sonucunda takla atan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Saat 16.00 sıralarında Dörtdivan gişeleri mevkiinde yaşanan kazada Ankara istikametine doğru seyreden Berkan Yılmaz kontrolündeki otomobil, yol ortasındaki lastiğe çarpmamak için şerit değiştiren Feyza Yatmaz kontörlündeki araca çarptı. Yatmaz, çarpmanın etkisiyle defalarca takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Takla atan araçta sıkışan Yatmaz, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Yatmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazadan yaralı kurtulan Berkan Yılmaz ise ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.