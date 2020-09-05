Boğazından bıçaklanan müezzin kendisini bıçaklayan eşini boğdu

İzmit'te yaşanan aile dehşetinde müezzin Zülküf Güneş kendisini boğazından bıçaklayan eşini boğarak öldürdü.

Üzücü olay gece saatlerinde İzmit merkezde meydana geldi. İlçede yaşayan ve aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Zülküf Güneş ve 39 yaşındaki Özlem Güneş tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Özlem Güneş sinirlerine hakim olamadı ve eline geçirdiği bıçak ile müezzin Zülküf Güneş'i boğazından yaraladı. Yaralan Zülküf Güneş işe eşini boğarak öldürdü.

Dehşet veren olay sonrasında eş Zülküf Güneş gece boyunca eşinin baş ucunda bekledikten sonra saban ekipleri arayarak durumu ihbar etti.

İhbar üzerinde polis ve 112 sağlık ekipleri kısa süre içinde olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde 39 yaşındaki talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti ve Özlem Güneş'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Zanlı eşi ise polis tarafından önce hastaneye sonrada sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan öldürülen genç kadının daha önceleri eşi tarafından darp edildiği ve polise şikayette bulunulduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili olarak soruşturmasının sürdürüyor.