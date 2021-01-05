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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum protestolarında 16 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi önünde düzenlenen kayyum atanmasına ilişkin protestolarda gözaltına alınan kişi sayısının 16'ya yükseldiği öğrenildi.

05 Ocak 2021 Salı 11:16
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum protestolarında 16 gözaltı
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AK Partili Melih Balu'nun Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanması sonrasında öğrencilerin başlattığı protestolar devam ederken toplantı ve gösteri yürüyüşler kapsamındaki ilgili yasa gereği görevlilere hakaret suçu işleyen 28 kişiden 16'sının yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, güvelik şubesi müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalar kapsamında, dün öğle saatlerinde Üniversitenin güney kampüsü bölümünde protesto gösterisi düzenleyen kişilerden 28'inin görevlilere hakaret suçu işlediklerinin tespitinin yapıldığı ve bunlardan 16'sının gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, 13 ilçe dahilinde 24 adrese yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendiği ve söz konusu suçu işledikleri tespit edilen 16 kişinin bulundukları adreslerden alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikleri belirtildi.



Son Güncelleme: 05.01.2021 11:16
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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi ÜniversitesiMelih BaluKayyum AtamasıProtesto16 Gözaltı
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