Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum protestolarında 16 gözaltı

AK Partili Melih Balu'nun Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanması sonrasında öğrencilerin başlattığı protestolar devam ederken toplantı ve gösteri yürüyüşler kapsamındaki ilgili yasa gereği görevlilere hakaret suçu işleyen 28 kişiden 16'sının yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, güvelik şubesi müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptıkları çalışmalar kapsamında, dün öğle saatlerinde Üniversitenin güney kampüsü bölümünde protesto gösterisi düzenleyen kişilerden 28'inin görevlilere hakaret suçu işlediklerinin tespitinin yapıldığı ve bunlardan 16'sının gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, 13 ilçe dahilinde 24 adrese yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendiği ve söz konusu suçu işledikleri tespit edilen 16 kişinin bulundukları adreslerden alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikleri belirtildi.