Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör tepkilerinde istifa kararı!

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi üniversitesi rektörü olarak atanması ile ilgili karşı tepkiler sürerken üniversite yönetiminden bir istifa haberi duyuruldu. Üniversitede 4 yıldır rektör Danışmanlığı görevinde olan Prof. Dr. Zafer Yenal, sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yaparak görevi bıraktığını söyledi.

Üniversitenin sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarakda bulunan Prof. Zafer Yenal, istifa haberini açıklarken hesabında 'Kem gözlere inat, hocalığa, okuyup yazmaya, daha da çok çalışmaya devam tabii ki...' notunu yayınladı.

Rektör Danışmanlığı görevini 2 Ocak tarihinde istifa ederek bıraktığını kaydeden Prof. Dr. Yenal, mesajında 2016 yılında başladığı bu görev sürecinde yüzlerce mezunun çalışmalara verdikleri desteklerin çok değerli olduğunu vurgulayarak herkese teşekkürlerini iletti.