Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciler neden eylem yapıyor, Rektötü neden istemiyorlar?

Şimdiye kadarki rektörlerini Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun kişilerden ve kendi içlerinde yaptıkları seçimle seçen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Okullarına Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olan Prof. Dr. Melih Bulu’yu kayyum rektör olarak görüyor ve bünyelerinde istemiyorlar.

Siyaseti okul işlerinde özellikle de yönetimde görmek istemeyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olan Melih Bulu’nun eskiden siyasetin (2015 AKP Milletvekili aday adayı) içinde olduğunun da altını çiziyor.

Tek kişi tarafından atanan rektör Bulu’nun istifası için protestolar yaklaşık olarak 1 aydır devam etmekte. Protestolara başka üniversitelerden öğrenciler ile üniversite ile bağlantısı olmayan kişiler bile destek olmak adına katılımda bulundu.

Protestolara polis engeli geldi. Bir ay içinde protesto alanından veya protestolar sırasında kimliği belirlenen birçok kişi evlerinden alınarak gözaltına alındı.

2 Şubat günü Kadıköy'deki eylemlerde polisin zor kullandığı görüldü.

Olaylar bu şekilde gelişirken Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ‘Kayyum Rektör’ olarak nitelendirdiği Melih Bulu, olaylar ile ilgili bir yorumda bulunmayıp, Boğaziçi’ni ilk 100’e yerleştireceğini belirterek istifa etmeyeceğini söyledi.

