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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, öğrencilerin yanına gitti

Cumhurbaşkanı kararıyla gelen ve tartışmalara yol açan Melih Bulu, kendisini protesto eden öğrencilerin yanına gitti. Bulu'nun öğrencilerle konuştuğu anlarda çoğu öğrenci lafını keserek tepkisini göstermeye devam etti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:53
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, öğrencilerin yanına gitti
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Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına tepkiler devam ediyor. Üniversite kampüsünde eylemlerine devam eden öğrencilerin arasına giren Bulu, öğrencilerin sert tepkisine maruz kaldı.

Öğrenciler tepkilerine devam etti

Usule aykırı bir işlem ile rektör olarak atanmadığını belirten Prof. Dr. Melih Bulu'nun konuştuğu anlarda öğrencilerin arasından aşırı tepki verilen ifadeler kullanıldı.

Prof. Dr. Melih Bulu makale iddiaları ile ilgili açıklama yaptığı anda bir öğrenci, "Hocam 0 dille konuşmak nasıl bir şey" ifadesini kullanırken, arkadan alkışlarla beraber gülme sesleri yükseldi.

Rektör Melih Bulu ile dalga geçilen anlar, aynı öğrenciler tarafından canlı olarak yayınlandı.

Açıklamalarına devam etti

Açıklamalarını yapmaya devam eden Bulu, "Biz araştırma üniversitesi olmayacağız. Biz girişimci araştırma üniversitesi olacağız." İfadelerine yer vererek öğrenciler ile beraber alkışladı.

Öğrenciler, tepki gösterdi

Soğuk havada öğrencilerin beklemesine karşılık onlarla beraber bekleyeceğini belirten Bulu, "Görünüyor ki sabaha kadar buradayız sizinle. Ben bi çay istiyorum size." söylemine öğrenciler sert tepki gösterdi.

"Polisle kendimizi güvende hissetmiyoruz"

Bu esnada polisin o alandan ayrılmasını istediğini söyleyen öğrencilerden biri, "Polisle kendimizi güvende hissetmiyoruz." dedi.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 20:53
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Anahtar Kelimeler:
Melih BuluBoğaziçiÜniversitesiRektörÖğrenci
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