Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu istifa etti mi, edecek mi?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu’nun getirilmesi, öğrenciler tarafından kabul edilmedi ve protestolar başladı. Yaklaşık 1 aydır devam eden protestolarda yüzlerce Boğaziçili öğrenci gözaltına alındı. Eylemler sonrasında Melih Bulu’nun istifa edip etmeyeceği merak ediliyor.

Melih Bulu istifa edecek mi?

Rektör olarak atanması öğrenciler tarafından kabul edilmeyen Melih Bulu, konuya ilişkin sessizliğini bozdu. Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Bulu, ‘’İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?’’ sorusuna ‘’Asla istifa etmeyi düşünmüyorum’’ diyerek olayların 6 ay içerisinde sonlanacağını öngördüğünü söyledi.

Öğrenciler tarafından istifası beklenen Melih Bulu, daha önce öğrencilerle iletişim kurmaya çalıştığını ancak öğrencilerin bunu kabul etmediğini anlattı. Bulu, dışarı çıkmasının öğrenciler tarafından engellendiğini ve oradan çıkamadığı için polisin müdahale etmek zorunda kaldığını belirterek istifa etmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.