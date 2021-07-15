Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeni atama! Prof.Dr. Mehmet Naci İnci, Melih Bulu'nun yerine getirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak ataması gerçekleştirilen Prof. Dr. Melih Bulu, dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı karanamesi ile görevinden alındı. Bulu'nun yerine rektörlük adaylığı için ilan yayımlandı.

2 Ağustos tarihine kadar sürecek olan başvurulara kadar Melih Bulu'dan boşalan koltuğa, üniversitede rektör yardımcılı görevinde bulunan Prof.Dr.'nin vekaleten ataması gerçekleştirildi.

Vekalet rektör olarak görevlendirilen Prof. Dr. İnci'nin aynı zamanda Üniversitede öğretim üyeliği yaptığı belirtilirken İnci'nin fiber optik ve nano partiküllerlerin yanı sıra optik sensörler ile kuantum optikleri alanında yaptığı çalışmalarıyla dünya çapında da tanındığı bildirildi.