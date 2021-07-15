İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Son Dakika
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeni atama! Prof.Dr. Mehmet Naci İnci, Melih Bulu'nun yerine getirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden Cumhurbaşkanı kararı ile alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine üniversitenin öğretim üyelerinden bir olan ve ayrıca rektör yardımcılığı görevinde bulunan Prof.Dr. Mehmet Naci İnci'nin vekaleten ataması yapıldı. Prof.Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?

15 Temmuz 2021 Perşembe 12:34
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeni atama! Prof.Dr. Mehmet Naci İnci, Melih Bulu'nun yerine getirildi.
Takip Et:

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak ataması gerçekleştirilen Prof. Dr. Melih Bulu, dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı karanamesi ile görevinden alındı. Bulu'nun yerine rektörlük adaylığı için ilan yayımlandı.

2 Ağustos tarihine kadar sürecek olan başvurulara kadar Melih Bulu'dan boşalan koltuğa, üniversitede rektör yardımcılı görevinde bulunan Prof.Dr. Mehmet Naci İnci'nin vekaleten ataması gerçekleştirildi.

Vekalet rektör olarak görevlendirilen Prof. Dr. İnci'nin aynı zamanda Üniversitede öğretim üyeliği yaptığı belirtilirken İnci'nin fiber optik ve nano partiküllerlerin yanı sıra optik sensörler ile kuantum optikleri alanında yaptığı çalışmalarıyla dünya çapında da tanındığı bildirildi.

 


Son Güncelleme: 15.07.2021 12:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi ÜniversitesiMelih BuluAtamaMehmet Naci İnciRektör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz kaç yılında oldu?
15 Temmuz kaç yılında oldu?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Esnek çalışmadan kimler yararlanabilir? Kamuda yeni dönem başlıyor!

Popüler Haberler

15 Temmuz'da sela saat kaçta okunacak?
PSV-Galatasaray maçı biletleri kaç para? PSV-Galatasaray maçı bilet fiyatları ve satış tarihi
Mahrem oyuncuları gerçek kişiler mi?
Beşiktaş yeni sezon forma fiyatları ne kadar?
Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nedir? Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi ile neler değişecek?
İtalya Köylerine taşınma başvuru nasıl yapılır, oturma izni nasıl alınır?
MasterChef Türkiye 2021 yeni formatı nasıl olacak?
Kurban Bayramında Başkentray ücretsiz mi?
Kurban Bayramında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz mi?
TÜVTÜRK araç muayenesi 15 Temmuz'da açık mı?
Memur, İşçi, Emekli, Çalışan ve Öğrenci birikim hesapları olan herkesi ilgilendiriyor! 2021 Birikim yapanların destekleri artırılıyor!
Haziran 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Fox TV 28 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii konusu ve oyuncu kadrosu
Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? 2021
2021 Kurban Bayramında hangi diziler yayınlanmayacak?
15 Temmuz kaç yılında oldu?
Kurban Bayramında Kuzey Marmara Otoyolu ücretsiz mi?
Kurban Bayramı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretsiz mi?
Açık Öğretim Okulları 3. Dönem Online Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli Avrasya Tüneli ücretsiz mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.