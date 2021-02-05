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Boğaziçi Şeyma Altundal olayı nedir, serbest bırakıldı mı?

Boğaziçi Üniversitesi Şeyma Altundal olayı nedir? Şeyma Altundal kimdir? Şeyma Altundal'ın gözaltı iddiaları doğru mu? Şeyma Altundal tutuklandı mı serbest mi bırakıldı? Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektör olarak atanan Prof.Dr. Melih Bulu'yu protesto etmeleri sırasında polis ekipleri tarafından yapılan müdahalelerde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın olayının ne olduğu ve Şeyma Altundal'ın serbest bırakılıp bırakılmadığı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

05 Şubat 2021 Cuma 00:01
Boğaziçi Şeyma Altundal olayı nedir, serbest bırakıldı mı?
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Boğaziçi Üniversitesi Olaylarındaki Şeyma Altundal’ın Olayı Nedir? Şeyma Altundal Serbest Bırakıldı Mı? #şeymayaşahidiz Tagı Twitter’da Niçin Gündem Oldu?

Herkes Boğaziçi Şeyma Altundal olayının ne olduğunu merakla araştırıyor. Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki protestolarda gözaltına alınan isimlerden Şeyma Altundal, geçtiğimiz günlerde bir Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda gözaltı esnasında yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığına dair açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Twitter'da #şeymayaşahidiz tagi gündeme girdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektörlük yapmak için atanan Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşın yapılan gösterilerin olduğu süre zarfında gözaltına alınan Şeyma Altundal’ın iddiaları sosyal mecralarda gündem konusu oldu. EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın gözaltına alınmasına ilişkin kamera görüntülerini paylaştı. Herkes Boğaziçi Şeyma Altundal olayıyla beraber Şeyma Altundal’ın kim olduğunu merakla araştırmaya başladı.

#şeymayaşahidiz Twitter’da neden Gündem Konusu Oldu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde protestolar sırasında polisler tarafında  gözaltına alınan Şeyma Altundal, bir Youtube kanalında yapmış olduğu açıklamada polisler tarafından gözaltına alındığı esnadaki yaşadığı durumu anlattı. Gözaltı sırasında polisler tarafından yerlerde sürüklendiği, başörtüsünü açıldığı ve başörtüsünü tekrardan takmasına izin verilmediği gibi ifadelerde bulunmuştu. Bundan dolayı herkes ‘Şeyma’ya şahidiz’ tagi Twitter’da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Şeyma Altundal Olayı Ne?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi’nin kampüsündeki yapılmakta olan protestolar sırasında gözaltına alınan Şeyma Altundal’ın gözaltına alındığı sırada yerlerde sürüklendiği, başörtüsünün açılmış olduğu ve polislerin açılan başörtüsünü kapatmasına izin vermediği şeklindeki ifadeleri yalanlayan polis kameralarından çekilen görüntülerle bu iddiaları yalanladı.

Yapılan paylaşımda, "Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini. Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam" şeklinde açıklama yapıldı.

 

Paylaşılan kamera görüntülerinde Şeyma Altundal'ın polisler tarafından herhangi bir darba maruz kalmadığı görüldü.

Şeyma Altundal, "Polis Başımı Yeniden Örtmeme İzin Vermedi" İddiasında Bulunmuştu

Şeyma Altundal kendi avukatı ile yapmış olduğu görüşmede, ‘Yakalama işlemi sırasında daha önceden gördüğüm sivil kıyafetli bir kadın polis, beni kolumdan tutarak yerde sürükleyince başörtüm açıldı. Sonrasında gözaltına almak için bana ters kelepçe yaparak başımı yeniden örtmeme müsaade etmedi.’ iddialarında bulunmuştu.

Şeyma Altundal’ın avukatı, iddiaların konuşulduğu görüşmenin tutanağını sosyal mecralarda paylaşmıştı.

Şeyma Altundal Serbest Mi Bırakıldı?

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektöre karşı yapılan protestolar sırasında gözaltına alınan Altundal, nöbetçi hakimliğe sevk edilerek, savcılıkça tutuklanmaları istenen aralarında da Şeyma Altundal’ın da yer aldığı 30 kişiye, ‘ yurt dışına çıkma yasağı’ ve ‘ imza verme zorunluluğundan’ oluşan adli kontrolle serbest bırakılmıştır.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:01
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