Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'nun Siyaset Meydanı'ndaki görüntüleri
Rektörlüğe atanma şekli tepki çekmeye devam eden Melih Bulu'nun görüntüleri gündeme damgasını vurdu. Programda Melik Bulu hangi ifadelere yer verdi?
10 Ocak 2021 Pazar 21:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanan ve çok fazla olumsuz tepkiyle karşılaşan Melih Bulu'nun Siyaset Meydanı programına konuk olduğu ortaya çıktı. Melih Bulu'nun Siyaset Meydanı'nda Dünya' şu anda farklı şeyler konuştuğunu, hatta ne tesadüftür ki 21. yüzyılın nasıl bir dünya düzeni olacağına İstanbul'da karar verileceğini söyledi.
Melik Bulu'nun görüntüleri hızla intenet ortamında paylaşılmaya başladı. Sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, "Dünya şu anda farklı şeyler konuşuyor. Hatta ne tesadüftür ki 21. yüzyılın nasıl bir dünya düzeni olacağına İstanbul'da karar verilecek." ifadesinden sonra "AGİT Zirvesi'nde bu tip şeylere karar verilecek. Ama bi hala geçen yüzyılı tartışıyoruz. Biz gençlik olarak burada hata yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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