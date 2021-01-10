İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'nun Siyaset Meydanı'ndaki görüntüleri

Rektörlüğe atanma şekli tepki çekmeye devam eden Melih Bulu'nun görüntüleri gündeme damgasını vurdu. Programda Melik Bulu hangi ifadelere yer verdi?

10 Ocak 2021 Pazar 21:41
Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'nun Siyaset Meydanı'ndaki görüntüleri
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanan ve çok fazla olumsuz tepkiyle karşılaşan Melih Bulu'nun Siyaset Meydanı programına konuk olduğu ortaya çıktı. Melih Bulu'nun Siyaset Meydanı'nda Dünya' şu anda farklı şeyler konuştuğunu, hatta ne tesadüftür ki 21. yüzyılın nasıl bir dünya düzeni olacağına İstanbul'da karar verileceğini söyledi.

 

Melik Bulu'nun görüntüleri hızla intenet ortamında paylaşılmaya başladı. Sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, "Dünya şu anda farklı şeyler konuşuyor. Hatta ne tesadüftür ki 21. yüzyılın nasıl bir dünya düzeni olacağına İstanbul'da karar verilecek." ifadesinden sonra "AGİT Zirvesi'nde bu tip şeylere karar verilecek. Ama bi hala geçen yüzyılı tartışıyoruz. Biz gençlik olarak burada hata yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

 




Son Güncelleme: 10.01.2021 21:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Melih BuluSiyaset MeydanıBoğaziçi Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kastamonu'da korkutan orman yangını!
Kastamonu'da korkutan orman yangını!
Çorum'da araç, akaryakıt istasyonunda yandı
Çorum'da araç, akaryakıt istasyonunda yandı
Brezilya'dan Japonya'ya giden yolcu uçağında mutasyonlu korona virüs görüldü
Brezilya'dan Japonya'ya giden yolcu uçağında mutasyonlu korona virüs görüldü
Yeni trend mesajlaşma uygulaması Telegram nasıl indirilir?
Yeni trend mesajlaşma uygulaması Telegram nasıl indirilir?
Kuraklıkla başbaşa kalan İstanbul'a yağan yağmur herkesi mutlu etti!
Kuraklıkla başbaşa kalan İstanbul'a yağan yağmur herkesi mutlu etti!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV'de İstiklal Marşı açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV'de İstiklal Marşı açıklaması!

Popüler Haberler

İYS İstenmeyen mesaj ve aramaları engelleme sistemi nedir,nasıl kullanılır? İYS kayıt ve mesaj engelleme
2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? YKS baraj düşecek mi?
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu son tarih ne zaman bitiyor?
Zamlı rakı fiyatları ne kadar oldu? 35lik, 50lik, 70lik, 100lük, 150lik yeni rakı fiyatları ne kadar?
Fast para transferi nedir? Hangi bankalar Fast transfer sistemine geçti? FAST para transferi ücretli mi?
Signal nedir, nasıl kullanılır? Signal IOS ve Android APK özellikleri
2021 Bedelli askerlik zamlı ücretleri ne kadar oldu? 2021 güncel bedelli askerlik ücretleri
Açıktan üniversite nasıl okunur? Açıktan üniversite okuyanlar yüksek lisans yapabilir mi?
BluTV Bonkis dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
Rüyada ekmek alma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ekmek alma görmek rüyasının tabiri
Exxen üyelik nasıl yapılır, exxen tv nasıl, nereden izlenir? Exxen abonelik fiyatı ve EXXEN Android ve IOS uygulama indirme
Twitter’dan Web Siteme Ziyaretçi Nasıl Çekebilirim?
Günlük burç yorumları 16 Temmuz 2019 Salı - Burcunuza göre günlük hayatta sizi neler bekliyor?
Trt Dizisi Kalk Gidelim dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu
10 Kasım Atatürk'ü anma günü ne zaman? 10 Kasım Atatürk'ü anma günü uzun ve kısa şiirleri
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Malulen emeklilik nedir, başvuru nasıl yapılır?
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci rol aldığı yapımlar ve biyografisi
İstenmeyen SMS'ler ( reklam ve spam ) nasıl iptal ediliyor? E-devlet istenmeyen SMS iptal etme
Arıza yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Arıza dizisindeki Derya karakteri kimdir? Hazal Benli nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.