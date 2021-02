Boğaziçi Rektörü Melih Bulu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu kariyeri ve biyografisi

MELİH BULU KİMDİR?

1970 yılında Kırıkkale’de doğan Melih Bulu, akademisyen, siyasetçi ve şu anda Boğaziçi Üniversitesi rektörüdür. Doktorasını finans alanı üzerinde yapmış olan Bulu, genel olarak akademik çalışmaları strateji alanındadır.

Cumhurbaşkanının

AKADEMİK VE SİYASİ GEÇMİŞİ

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme bölüm başkanı (2010-2016),İstinye Üniversitesi kurucu rektörü (2016-2019),Haliç Üniversitesi rektörü (2020) olarak görev yapmıştır. Ak Parti Sarıyer ilçe başkanlığı kurularından Bulu, 2009 senesinde yapılmış olan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığına, 2015 yılı genel seçimlerinde İstanbul 1. bölge milletvekilliğine aday adayı olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak 2021’de Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye Cumhuriyetialdığı karar doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünü yapması amacıyla atanması gerçekleşmiştir. Melih Bulu’nun rektör koltuğuna oturtulmasına Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından yoğun birgerçekleştirilmiştir.

Kırıkkale’de 1970 yılında dünyaya gelmiş olan Bulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Endüstri mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesinde finans alanında yapmıştır ve doktora eğitimini yönetim ve organizasyon üzerine yapmıştır.

Sene 2002’de Ak Parti’nin İstanbul ilinde bulunan Sarıyer ilçesinin, ilçe başkanlığını kurmuştur. Ak Parti il yönetiminde ise ekonomiden sorumlu İstanbul İl başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2009 senesindeki yerel seçimde Ataşehir Belediye Başkanlığı Ak Parti aday adayı olmuştur. 2015 senesinde genel seçimde Ak Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili aday adayı olmuştur

MELİH BULU İNTİHAL İDDİASI

2011 senesinde yazmış olduğu "Measuring competitiveness of cities: Turkish experience"in "The environment and the entrepreneurial city: searching for the urban 'sustainability fix' in Manchester and Leeds"dan kopya çekildiğini, doktorasını tamamlamak için hazırladığı tezinde intihal yaptığı iddia edilmişti. Bulu, intihal yaptığına dair ortaya çıkan iddialarının "iftira" olduğu açıklamıştı.

MELİH BULU VE İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

Boğaziçi ve İstanbul Ticaret Üniversitelerinde 2003-2010 yıllarında İş Stratejisi ve Oyun Teorisi derslerini vermiş olan Bulu, 2009 senesinin sonrasında tam olarak akademisyen olarak görevine başladı. 2008’de doçent, 2016 senesinde de Profesör unvanı almıştır. İstanbul Şehir üniversitesinde İşletme bölüm başkanlığı da yapmıştır. Sonrasında İstinye Üniversitesinde kurucu rektörlük yapmıştır. 2020 yılında ise Haliç Üniversitesinde rektör olarak iş yapmıştır.

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu(URAK)’nda 2004 senesinde öncelikle genel koordinatörlük yapmış olup sonrasında yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. Bu esnada ülkemizin şehir bazında ve sektörel rekabet analizini yapmıştır. 2021 yılında ise de Cumhurbaşkanı karanamesi ile de Boğaziçi Üniversitesinin rektörü olarak atanması gerçekleşmiştir.

MELİH BULU VE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PROTESTOLARI

Boğaziçi Üniversitesinde öğrenimini gerçekleştiren öğrencilerin bu seçim olmadan yapılan direkt atanma yapılması nedeni ile 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılmış olan değişiklik ile rektörlük seçimlerinin yapılmayacağı ve asla demokratik olmadığı düşüncesi ile eylemler gerçekleştirme başlamışlardır. Boğaziçi Üniversitesinde bulunan öğretim üyeleri de 1980 darbesi sonrasında ülkemizde bir üniversite dışında atanmış olan ilk rektör olduğunu açıkladı. Bulu, AKP’nin siyasi amaçlı bir hareketi olarak değenlendirdikleri bu atamaya sinirlenmiş olan öğrenciler yoğun bir protesto gerçekleştirdi.

"Melih Bulu bizim rektörümüz değil." Sloganları ile "Bunu akademik özgürlüğü, bilimsel özerkliği ve üniversitemizin demokratik değerlerini açıkça ihlal ettiği için kabul etmiyoruz" diyerek düşüncelerini dile getirdiler. Hükümet yanlısı bir gazete olan Yeni Akit'in Yazı İşleri Müdürü olan Ali Karahasanoğlu, "Sanırsınız ki, mevzuat ve teamül gereği bir profesör değil de.. Mahmutpaşa'dan bir esnaf, rektör olarak atanmış" yorumu ile öğrencilerin gerçekleştirmiş olduğu protestoları eleştiriye boğdu. Yapılmış olan bu protestoların sonrasında Boğaziçi Üniversitesinde bulunan akademisyenler, rektör devir-teslim töreninde, rektörlük binasına arkalarını dönerek farklı bir protesto gerçekleştirmişlerdir.