Boğaziçi rektörü Melih Bulu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı mı? İşte gerçek!

Son günlerin en çok konuşulan ismi Melih Bulu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada konuşulanlara göre Melih Bulu’nun, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarıştığı öne sürüldü. Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı.

Sosyal medyada Melih Bulu’nun, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı iddia edilmişti. Hatta bazı görüntüler, sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Ancak görüntülerdeki kişinin başka bir kişi olduğu anlaşıldı. Görüntülerin 2013 senesinde yarışan Mustafa Soydaş’a ait olduğu anlaşıldı.