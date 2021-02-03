İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Boğaziçi rektörü Melih Bulu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı mı? İşte gerçek!

Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Melih Bulu, son dönemde adından en çok söz ettiren kişi konumunda. Sosyal medyada ise Melih Bulu ile ilgili ilginç bir iddia öne sürüldü. Peki, bu iddialar doğru mu? İşte detaylar...

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:55
Boğaziçi rektörü Melih Bulu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı mı? İşte gerçek!
Takip Et:

Son günlerin en çok konuşulan ismi Melih Bulu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada konuşulanlara göre Melih Bulu’nun, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarıştığı öne sürüldü. Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı.

Sosyal medyada Melih Bulu’nun, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı iddia edilmişti. Hatta bazı görüntüler, sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Ancak görüntülerdeki kişinin başka bir kişi olduğu anlaşıldı. Görüntülerin 2013 senesinde yarışan Mustafa Soydaş’a ait olduğu anlaşıldı.



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Melih BuluBoğaziçi ÜniversitesiKim Milyoner Olmak İster
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da kaçak avcılar jandarma ekiplerince yakalandı
Bursa'da kaçak avcılar jandarma ekiplerince yakalandı
65 yaş üstü aşılama süreci ne zaman başlayacak? Fahrettin Koca açıkladı
65 yaş üstü aşılama süreci ne zaman başlayacak? Fahrettin Koca açıkladı
Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Kastamonu'da yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Yozgat'ta bir kişi, istediği ilacı yazmayan doktora şiddet uyguladı
Yozgat'ta bir kişi, istediği ilacı yazmayan doktora şiddet uyguladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu video konferans yoluyla toplandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu video konferans yoluyla toplandı
Elazığ'da bir köy karantina altına alındı
Elazığ'da bir köy karantina altına alındı

Popüler Haberler

POMEM 2021 Polis alım şartları
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 4 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Şubat 2021 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Şubat 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Kredi kartı doğru kullanımı nasıldır?
istenmeyen sms şikayet hattı var mı? İstenmeyen sms gönderen nasıl şikayet edilir? 2021
GS Fatih Karagümrük maçı canlı izle, Galatasaray maçı izle - Karagümrük Galatasaray Jestyayın canlı maç izle
2020 özel hastane doğum ücretleri
Denizbank'tan emeklilere borç transfer kredisi imkanı!
TV8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
The Eternals filminin konusu ve vizyon tarihi
24 TV whatssapp iletişim ve çağrı merkezi telefon numarası
Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları 2021
Star TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 4 Şubat 2021 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.