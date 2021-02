Boğaziçi rektörü kimdir, neden istenmiyor? Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu hakkında bilgiler

Resmi Gazetede 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı karanamesi ile 5 Üniversiteye yeni rektör ataması gerçekleştirildi. Bu rektörlerden biri de Boğaziçi Üniversitesine atanan Melih Bulu oldu. Gündemden düşmeyen isim haline gelen Melih Bulu ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir.

Melih Bulu hayatı?

Kırıkkale doğumlu olan Melih Bulu, Yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Bulu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde finans alanında yüksek lisans; yönetim ve organizasyon alanında doktora eğitimi almıştır. Eğitimlerini tamamlayıp Ankara’da Türk Uzay ve Havacılık Sanayi Şirketinde çalışmıştır. Üretim ve hizmet sektöründe strateji üzerine danışmanlık da yapmıştır. Akademisyen, siyasetçi ve Boğaziçi Üniversitesi rektörüdür. Finans ile ilgili ağırlıklı olarak da strateji alanında akademik çalışmalar üzerinde yoğunlaşan Bolu, 2010-2016 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesinde İşletme bölüm başkanlığı, 2016-2017 yılları arasında İstinye Üniversitesi kurucu rektörü, 2020 yılında Haliç Üniversitesi rektörü olarak görev yapmıştır.

Aynı zamanda Ak parti Sarıyer ilçe başkanlığı kurucusu olan Bulu, 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerle Ataşehir Belediye Başkanlığı, 2015 yılında genel seçimlerle İstanbul 1. Bölge milletvekilliği için aday adayı olmuştur. 1 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atanmıştır.

Melih Bulu'nun intihal iddiası

Melih Bulu ve Boğaziçi Üniversitesi protestolar

2011 yılında yazmış olduğu "Measuring competitiveness of cities: Turkish experience"in "The environment and the entrepreneurial city: searching for the urban 'sustainability fix' in Manchester and Leeds"dan kopyalandığı, doktora tezinde intihal yaptığı iddia edildi. Bulu, intihal iddialarını "iftira" olduğunu söyleyerek kabul etmedi.

Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Melih Bulu, atama sonrasında öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından protesto edildi. Öğrenciler rektörün atanmasını değil seçilmesini istiyorlar. 15 Temmuz darbe sonrası gerçekleşen düzenlemeyle rektörlük seçimlerinin kalktığını ve anti-demokratik olarak uygulanan bu atamayı eleştirdiler.

Rektör, AKP’nin siyasi hareketi olarak görüldüğü atama ile değil seçim ile gelmesinin daha doğru olduğunu düşünen öğrenciler öfkelenerek protesto edildi. Protestoda "Melih Bulu bizim rektörümüz değil." Sloganlarıyla "Bunu akademik özgürlüğü, bilimsel özerkliği ve üniversitemizin demokratik değerlerini açıkça ihlal ettiği için kabul etmiyoruz" şeklinde konuştular.

Yeni Akit Gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu ise “Sanırsınız ki, mevzuat ve teamül gereği bir profesör değil de.. Mahmutpaşa'dan bir esnaf, rektör olarak atanmış" sözlerini kullanarak eleştrirdi. Bu protestolar sonrası Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri de rektör devir-teslim töreninde, rektörlük binasına arkalarını dönerek yeni bir protesto gerçekleştirdi.