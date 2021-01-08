Boğaziçi öğrencilerine KTÜ'den öğrencilerinden destek geldi!

2 Ocak gününde Cumhurbaşkanı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu'nun Baoğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına tepkiler halen devam ediyor.

4 Ocak günü düzenlenen protestoda, polisle öğrenciler karşı karşıya gelmişti.

Ertesi günsen polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 20 kişiden fazla gözaltı yaşandı.

“Öğrenci değiller”

İçişleri Bakanlığı, gözaltında bulunanların arasında örgütsel kaydı bulunanların olduğunu, sadece bir kısmının Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu duyurdu.

KTÜ’lü öğrencilerin ilginç eylemi

Aynı gün içerisinde, kampüste gerçekleşen devir teslim töreni esnasında öğretim üyeleri, tepkilerini göstermekten kaçınmadı.

Boğaziçili öğrencilerine Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden destek olduklarına dair eylem gerçekleştirildi.

KTÜ’lü öğrenciler zıplayarak “Zıpla zıpla zıplamayan kayyumdur” şeklinde bağırdılar.

"Ferman padişahın, üniversiteler sokaklar bizimdir" yazılı bir pankart ile eylem yapan öğrenciler dikkatleri üzerine çekti.