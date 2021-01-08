İstanbul 16°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Boğaziçi öğrencilerine KTÜ'den öğrencilerinden destek geldi!

Boğaziçi Üniversitesine Cumhurbaşkanlığı kararıyla atanan Melih Bulu'ya tepkiler çığ gibi büyüyor! Boğaziçi öğrencilerine destek bu seferde KTÜ öğrencilerinden geldi.

08 Ocak 2021 Cuma 19:30
Boğaziçi öğrencilerine KTÜ'den öğrencilerinden destek geldi!
Takip Et:

2 Ocak gününde Cumhurbaşkanı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu'nun Baoğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına tepkiler halen devam ediyor.  

4 Ocak günü düzenlenen protestoda, polisle öğrenciler karşı karşıya gelmişti.

Ertesi günsen polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 20 kişiden fazla gözaltı yaşandı.

“Öğrenci değiller”

İçişleri Bakanlığı, gözaltında bulunanların arasında örgütsel kaydı bulunanların olduğunu, sadece bir kısmının Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu duyurdu.

Aynı gün içerisinde, kampüste gerçekleşen devir teslim töreni esnasında öğretim üyeleri, tepkilerini göstermekten kaçınmadı.

KTÜ’lü öğrencilerin ilginç eylemi

Boğaziçili öğrencilerine Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden destek olduklarına dair eylem gerçekleştirildi.

KTÜ’lü öğrenciler zıplayarak “Zıpla zıpla zıplamayan kayyumdur” şeklinde bağırdılar.

"Ferman padişahın, üniversiteler sokaklar bizimdir" yazılı bir pankart ile eylem yapan öğrenciler dikkatleri üzerine çekti.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BoğaziçiÖğrenciMelih BuluKTÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
8 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosu açıklandı!
Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü
2 kişiyi öldüren katil, kümeste yakalandı
2 kişiyi öldüren katil, kümeste yakalandı
2020 yılında ölümlü trafik kazaları %9 azaldı
2020 yılında ölümlü trafik kazaları %9 azaldı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı
Muğla'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı
Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü yakalanınca
Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü yakalanınca "Benim abimde polis" dedi

Popüler Haberler

8 Ocak 2021 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Ocak 2021 Cuma Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Çocukluk dizisi Ali Kağan çocuk evi hangi şehirde?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Leyla Feray kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Babil dizisinde Büşra karakterine Şeniz Çetin hayat veriyor
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan doğum tarihi
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın hayatı!
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Gerçek adı ne? Çağlar Çorumlu oynadığı diziler
ATV Akıncı oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Son Yaz dizisi Arda’yı kim canlandırıyor? Sarp İkiler'in biyografisi
İOKBS 2 Haziran 2019 (Ortaokul ve Lise Bursluluk Sınavı) Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanır?
Öğretmen final bölümü ne zaman yayınlanacak? Fox TV Öğretmen dizisinin final fragmanı
Celp dönemleri erteledi! Yeni askerler ne zaman askere gidecek? Kasım 2019 askerleri ne zaman terhis olacak?
KOSGEB 2021 destek programları neler? Kredi ve Hibe desteği devam eden programlar neler?
ISO 9001 kalite yönetim sistemi nedir?
Menajerimi Ara Leyla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada aldatılma ne demektir? Doğum veya aldatılma rüyasının tabiri ve anlamı
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Gerçek adı ne? Nur Erkul oynadığı diziler
Ramo dizisinde Arap karakterini Doğu Can canlandırıyor
Payitaht Abdülhamid dizisinde İzak Fernandez karakterini Cansu Fırıncı canlandırıyor
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı nedir? Onur Aziz nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.