Boğaz'da facia! 7 metrelik balıkçı teknesiyle gemi çarpıştı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçen AS ROSAILA isimli bir kuru yük gemisi, içerisinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarptı. Yaşanan kazada 7 metre uzunluğundaki balıkçı teknesi batarken 2 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yavuz Sultan Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e doğru ilerleyen 180 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki kargo gemisi, o sırada orada olan balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tekne parçalandı ve teknenin içinde bulunan balıkçılar denize düştü.

Kazadan hemen sonra olay yerine intikal eden 'Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekiplerine Mehmetçik römorkörleriyle KEGM-8 ekipleri de dahil oldu. TAHLİSİYE-1 botlarının da destek verdiği kurtarma çalışmalarında tekneden düşen 3 kişi denizden kurtarılırken çalışmaların tamamlanması sonrası 2 kişinin kaza anında hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan bir diğer kişinin de kıyıya çıkarılarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

kazaya neden olan Portekiz bandıralı kuru yük gemisi ise Kumköy açıklarına getirilerek demirlenirken geminin Romanya'nın Köstence limanına yük taşıdığı bildirildi.