Bodrum'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu!

Muğla’ya bağlı Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde kendini gösteren sağanak yağış su baskınlarına yol açtı. Yağışın etkisinin devam ettirmesi ile ilçede pek çok yerde su baskınları oluştu. Eğimli yerlerde yağış sebebi ile biriken sular rögarların da taşmasına sebebiyet verdi.

Bodrum’daki sağanak yağmurun sonucunda Eskiçeşme Mahallesi Dere Sokak, Konacık Mahallesi Gazderesi ve Atatürk Bulvarı ve Kıbrıs Şehitleri bölgesinde su baskınları oluştu. Gazderesi bölgesinde su baskını nedeni ile yol çöktü.

İlçede yer yer yağışlar devam ediliyor ve ilçelilerin gerekli önlemleri alması gerekiyor.