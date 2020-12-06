Bodrum'da marketin ekmek dolabına bırakılan not görenleri duygulandırdı

Sabahın erken saatlerinde ekmek bırakmak için markete gelen fırıncı, ekmek dolabında bir yazı buldu. Yazıda 3 ekmeği izinsiz aldığını ve sokakta yaşadığı belirten adamın notu yürekleri burktu. Fırıncı ekmek dolabındaki yazıyı sosyal medyada paylaşırken, notu gören binlerce ekmeği alan kişiye yardım etmek istediklerini belirtti.

Gümbet’te bulunan bir marketin önündeki ekmek dolabında yazılı olan notla gönülleri kazanan adamın notunda şu ifadeler yer alıyordu;

“Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı, cevap yazın” ve “Sokakta kalıyorum, ekmekler artıyor, üç tane ekmek artmış, izin verirseniz artan ekmekleri almak isterim”