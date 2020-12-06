İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Bodrum'da marketin ekmek dolabına bırakılan not görenleri duygulandırdı

Bodrum’da yürekleri burkan bir olay yaşandı. Bir marketin ekmek dolabında kalan ekmekleri almak için izin isteyen şahıs, yazdığı notla dikkatleri çekti.

06 Aralık 2020 Pazar 20:46
Bodrum'da marketin ekmek dolabına bırakılan not görenleri duygulandırdı
Takip Et:

Sabahın erken saatlerinde ekmek bırakmak için markete gelen fırıncı, ekmek dolabında bir yazı buldu. Yazıda 3 ekmeği izinsiz aldığını ve sokakta yaşadığı belirten adamın notu yürekleri burktu. Fırıncı ekmek dolabındaki yazıyı sosyal medyada paylaşırken, notu gören binlerce ekmeği alan kişiye yardım etmek istediklerini belirtti.

Bodrum Gümbet’te bulunan bir marketin önündeki ekmek dolabında yazılı olan notla gönülleri kazanan adamın notunda şu ifadeler yer alıyordu;

“Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı, cevap yazın” ve “Sokakta kalıyorum, ekmekler artıyor, üç tane ekmek artmış, izin verirseniz artan ekmekleri almak isterim”



Son Güncelleme: 06.12.2020 20:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BodrumMarketEkmek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 Aralık vaka tablosu belli oldu! Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 30.402
6 Aralık vaka tablosu belli oldu! Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 30.402
Avcılar sahilini deniz anası bastı! Binlercesi kıyıya vurdu
Avcılar sahilini deniz anası bastı! Binlercesi kıyıya vurdu
Aydın'da dehşete düşüren olay! Park demirlerine asılı ceset bulundu
Aydın'da dehşete düşüren olay! Park demirlerine asılı ceset bulundu
Ayvalık'ta yıllardır kullanılmadığı öğrenilen evde yangın çıktı
Ayvalık'ta yıllardır kullanılmadığı öğrenilen evde yangın çıktı
Sakarya'da evin penceresinden düşen Azra bebek hayatını kaybetti
Sakarya'da evin penceresinden düşen Azra bebek hayatını kaybetti
Yasağı ihlal eden zihinsel engelli kişi, polis memurunu yumrukladı
Yasağı ihlal eden zihinsel engelli kişi, polis memurunu yumrukladı

Popüler Haberler

Usta Sanatçı, "Paşa" Zeki Müren 89 yaşında!
Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
Gebeliğin 24. Haftasında annede ve bebekte ne gibi değişimler olur?
2021 Aile Bakanlığı 5000 TL'den, 40000 TL'ye kadar barınma yardımları ve başvuru şartları
2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan yaşı ve oynadığı diziler
Survivor 2020 68. Bölümü tanıtım fragmanı 6 Mayıs Çarşamba
Maria ile Mustafa reyting sonuçları ne zaman açıklanır? Dizi izleyiciler tarafından sevilir mi?
Sokağa çıkma yasağı fırınlar açık olacak mı? 18-19 Nisan Cumartesi Pazar
İŞKUR evde ek iş ilanları
Netflix Mr. Iglesias konusu ve fragmanı
2020 KYK, SGK, BAĞKUR vergi borcu yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman?
Kefaret dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kefaret dizisi oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Şehmuz karakterini kim canlandırıyor? Şekip Taşpınar biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Seda Türkmen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Gerçek adı ne? Özge Özacar oynadığı diziler
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.