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Bodrum'da denizde görülen ve tepkilere neden olan beton bloklar kaldırıldı

Bodrum'da dalgıçlar tarafından denizde yapılan kontrollerde bir otelin sahilinde deniz dibinde beton bloklar bulundu.Blokların nedeni ise sahildeki ince kumun dalgalar tarafından götürülmesini engellemek.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:44
Bodrum'da denizde görülen ve tepkilere neden olan beton bloklar kaldırıldı
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Bodrum Kent Konseyi ve Bodrum Belediyesi'nin yürüttüğü 'Denizden Bakış Projesi' kapsamında denizde dalgıçlarla birtakım kontrollerde bulundu.

Bodrum’da dalgıçlar tarafından yapılan kontrollerde Pina yarımadasında bulunan bir otelin ince kumların dalgalar ile geri gitmesinin önlemek amacıyla denizin dibine beton bloklar koyduğu keşfedildi.


Tepki çeken görüntüler Çevre ve Şehircilik Bakanlığını  harekete geçirdi.

Tutanak tutulup otelin duvarları aldırılması istendi ama otel kaldırmayınca harekete geçen ekipler vinç ile 100 adet beton bloğu çıkardı.

 



Son Güncelleme: 24.08.2020 23:44
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Anahtar Kelimeler:
BodrumBeton Blok
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