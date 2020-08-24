Bodrum'da denizde görülen ve tepkilere neden olan beton bloklar kaldırıldı

Bodrum Kent Konseyi ve Bodrum Belediyesi'nin yürüttüğü 'Denizden Bakış Projesi' kapsamında denizde dalgıçlarla birtakım kontrollerde bulundu.

Bodrum’da dalgıçlar tarafından yapılan kontrollerde Pina yarımadasında bulunan bir otelin ince kumların dalgalar ile geri gitmesinin önlemek amacıyla denizin dibine beton bloklar koyduğu keşfedildi.

Tepki çeken görüntüler Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi.

Tutanak tutulup otelin duvarları aldırılması istendi ama otel kaldırmayınca harekete geçen ekipler vinç ile 100 adet beton bloğu çıkardı.