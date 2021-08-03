Bodrum Yeniköy’de sitler tahliye ediliyor! Yangın 500 metre yakında

’da devam edenMahallesi’ne doğru ilerliyor. Görüntülere bakıldığında alevler rüzgarı etkisiyle mahalledeki siteye doğru ilerliyor. Ekipler yangına hava ve karadan müdahale ederken, sitede yaşayan vatandaşlar tahliye ediliyor.

3 helikopter ile yangına müdahale edilirken üç ayrı noktadan yangının yerleşim yerine ulaşmaması için büyük çaba sarf ediliyor. Alevler siteye yaklaşık 500 metre uzaklıkta görünüyor. Vatandaşlar büyük bir endişe içinde evlerini terk ediyor.