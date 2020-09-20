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Bodrum açıklarında 19 kişiyi taşıyan göçmen teknesi battı! 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 19 kişiyi taşıyan göçmen teknesi battı. Sahil güvenlik ekiplerinin seferber olduğu olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

20 Eylül 2020 Pazar 00:07
Bodrum açıklarında 19 kişiyi taşıyan göçmen teknesi battı! 2 kişi hayatını kaybetti
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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi yakınlarında 6 metrelik fiber tekneyle Yunanistan İstanköy Adası’na geçmek isteyen göçmenlerin yer aldığı tekne sahilden 500 metre açıkta battı. Bölgede balıkçılar ve tur teknesinin sabaha karşı görüp yardım isteği sahil güvenlik ekipleri can simitleri ve yeleklerle 17 göçmeni kurtarmayı başardı.


Arama çalışmaları esnasında 1 göçmenin hayatını kaybettiği belirlendi. Verilen ifadelerde teknede 19 kişinin olduğu ve teknenin dengesini kaybetmesi üzerine su alıp battığı ortaya çıktı. Bodrum Limanı’na sevk edilen göçmenler içerisinde fenalaşan 4 kişinin tedavisinin sürdüğü ancak bir göçmenin yaşamını yitirdiği açıklandı.

‘’Askerimiz yetişmeseydi facianın boyutu çok büyük olurdu.’’

Tatil yapan Ankaralı bir inşaat mühendisi yaptığı açıklamalarda bunun çok sık yaşanan bir durum olduğunu kaydetti. Ucuz ve basit teknelerle doluşup 6 mil uzaklıktaki Yunan adasına geçmeye çalışıldığını aktaran bir kişi, teknenin yükten veya eski olduğundan su alıp battığını kaydederek ‘’Sahil güvenlik sürekli devriye geziyor, askerimiz yetişmeseydi facianın boyutu çok büyük olurdu.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 20.09.2020 00:07
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