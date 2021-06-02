Boban Tomovski kimdir, nereli? Boban neden yakalandı, neden göz altına alındı?

Hakkında yakalama kararı çıkarılan suç örgütü lideri Sedat Peker, hükümet hakkındaki iddiaları ile haftalardır ülkenin bir numaralı gündemi olarak bulunuyor. Peker’in arkadaşlarından olan Boban Tomovski yakalanarak gözaltına alınmıştı. İnsanlar, Sedat Peker’e yakınlığı ile bilinen Tomovski’nin kim olduğunu ve neden yakalandığını merak ediyor.
Boban Tomovski’nin kim olduğu ve özel hayatı konusunda henüz net bir bilgi elde edilemedi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde kaçak olarak yaşayan Sedat Peker’in Makedonya’da bulunduğu sırada Tomovski ile beraber bazı işler yaptığı iddia ediliyor.
Uyusturucu baronunun Peker ile beraber birçok fotoğrafı bulunduğu ve Türkiye’ye birçok kez gelip gittiği bildirildi. Tomovski, gerekli işlemlerinin tamamlanmasından sonra Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.