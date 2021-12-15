Blu TV'de dizi keyfi başladı. Yarım Kalan Aşklar konusu ve oyuncu kadrosu

Yarım Kalan Aşklar dizi konusu
Dizide Elif ve Ozan arasındaki iletişimin elen alınmasıyla heyecanlar arttı. Yarım Kalan Aşklar’ı biraz muzip biraz fantastik biraz da keyifli kılan gelişme Ozan’ın ölmesiyle cereyan ederken aslında Ozan’ın ölmediği anlaşılacaktır. Çünkü Ozan’ın ruhu yolsuz, sahtekâr, kederli, iğrenç bir polisin Kadir Bilmez’in bedenine geçiş yapacaktır. Bir yandan kendi ölüm sebebini araştırmaya koyulacak. Bir yandan da başta sevgilisi Elif olmak üzere sevdiği bireylere varlığını hissettirmeye çalışacaktır. TV ortamında dizi olarak lanse edilen içeriklerin ardından baya yumuşak gelmektedir. Akıcılığı, farklı kurgu ve sokaklara çıkan çeşitliliği, saçma gibi gözükse de bu durum değişkenlik göstermektedir.
Yarım Kalan Aşklar dizi tanıtımı
Yarım Kalan Aşklar dizi oyuncu kadrosu ve karakterler
- Burak Deniz – Mehmet Kadir Bilmez
- Dilan Çiçek Deniz – Elif Urazoğlu
- Cem Davran – Nejat Boyluca
- Gizem Ünsal – Ece
- Nazli Bulum – Ebru
- Cihat Suvarioğlu – Mehmet
- Esra Rusan – Saadet
- Zeynep Naz Kasap – Ada