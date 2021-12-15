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Blu TV'de dizi keyfi başladı. Yarım Kalan Aşklar konusu ve oyuncu kadrosu

Sevilen dijital platformlardan olan Blu Tv de Yarım Kalan Aşklar dizisi yoğun ilgi görmeye devam ederken seyirciler tarafından merak konusu oldu. Yarım Kalan Aşklar dizisinin oyuncu kadrosu ve konuları ise araştırılmaya başlandı. Yarım Kalan Aşklar dizisi hakkında merak edilenler detaylarıyla haberimizde yer almaktadır

15 Aralık 2021 Çarşamba 13:35
Blu TV'de dizi keyfi başladı. Yarım Kalan Aşklar konusu ve oyuncu kadrosu
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Blu TV de mini diziler yoğun ilgi görmeye devam etmektedir. Yüzlerce ürünü bir araya getiren platform, orijinal ürünleriyle de Türkiye nezdindeki başarısını ispatlıyor. Günümüzde yer alan Yarım Kalan Aşklar dizisi ise ilk sıralarda yerini aldı. Saklı, Alef ve Bonkis’e ilaveten Yarım Kalan Aşklar ile de farklı bir kurguya imza atan platform, 2021 yılındaki tutkusuyla yeni yılı kucaklıyor.

Yarım Kalan Aşklar dizi konusu

Dizide Elif ve Ozan arasındaki iletişimin elen alınmasıyla heyecanlar arttı. Yarım Kalan Aşklar’ı biraz muzip biraz fantastik biraz da keyifli kılan gelişme Ozan’ın ölmesiyle cereyan ederken aslında Ozan’ın ölmediği anlaşılacaktır. Çünkü Ozan’ın ruhu yolsuz, sahtekâr, kederli, iğrenç bir polisin Kadir Bilmez’in bedenine geçiş yapacaktır. Bir yandan kendi ölüm sebebini araştırmaya koyulacak. Bir yandan da başta sevgilisi Elif olmak üzere sevdiği bireylere varlığını hissettirmeye çalışacaktır. TV ortamında dizi olarak lanse edilen içeriklerin ardından baya yumuşak gelmektedir. Akıcılığı, farklı kurgu ve sokaklara çıkan çeşitliliği, saçma gibi gözükse de bu durum değişkenlik göstermektedir. 

Yarım Kalan Aşklar dizi tanıtımı

Yarım Kalan Aşklar dizi oyuncu kadrosu ve karakterler

  • Burak Deniz – Mehmet Kadir Bilmez
  • Dilan Çiçek Deniz – Elif Urazoğlu
  • Cem Davran – Nejat Boyluca
  • Gizem Ünsal – Ece
  • Nazli Bulum – Ebru
  • Cihat Suvarioğlu – Mehmet
  • Esra Rusan – Saadet
  • Zeynep Naz Kasap – Ada

Son Güncelleme: 15.12.2021 13:35
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Blu Tv DiziYarım Kalan Aşklar KonusuYarım Kalan Aşklar Oyuncuları
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