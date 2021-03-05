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Bitlis'te yüreklere ateş düştü

Dün akşam saatlerinde Bitlis’ten tüm Türkiye’yi yasa boğan acı bir haber geldi. 11 askerimizin şehit olduğu kazada düşen helikopter daha önce iki kez kazaya uğradı.

05 Mart 2021 Cuma 11:58
Bitlis'te yüreklere ateş düştü
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Tüm Türkiye, dün akşam Dicle’nin Tatvan ilçesinden gelen acı haberle yasa mı oldu. Yürekleri sızlatan helikopter kazasında 11 askerimiz şehit oldu. Kaza sırasında helikopterde bulunan 13 askeri personelden iki tanesi kazadan yaralı bir şekilde kurtarıldı. Düşen helikopteri modeli ise herkesi tanıdık geliyor. Çünkü bu helikopterin modeli daha önce iki kere kazaya uğradı ve bir kez terör saldırısına maruz kaldı. Fransa’dan 1996 yılında 20 tane o satın alınan bu helikopter modeli, sonrasında Ankara’da üretilmeye başlandı. Bu modelle yaşanan ilk şehit olayı 4 Haziran 1997 yılında Kuzey Irak’ta yaşandı. Bu helikopteri PKK üyeleri uzun menzilli füze ile vurarak 11 askerimizi şehit etmişti. Bu terör saldırısından tam 1.04 sene sonra bu kez yine 11 askerimiz bir kazaya kurban giderek ebediyete göç etti. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, tüm ülkemize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.



Son Güncelleme: 05.03.2021 11:58
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Anahtar Kelimeler:
BitlisCourage
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