Bitlis'te yoğun kar yağışı sebebi ile TIR ve kamyonet çarpıştı

Bitlis’te akşam saatlerinde kar yağışının artması sebebi ile kaza meydana geldi. Yoğun kar yağışı sebebi ile kayganlaşan yolda bir kamyonet ile tır çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Bitlis Rahva bölgesinde bulunan Ahmet Eren Bulvarı’nda yaşandı. 71 FC 880 plakalı tırı kullanan henüz ismi bilinmeyen sürücü karşı istikametten gelmekte olan 25 AP 112 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda kamyonet içinde sıkışan kamyonet sürücüsü arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralanan kamyonet sürücü Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılırken tırın sürücüsü herhangi bir yara almadan kurtuldu. Yol üzerinde tuzlama çalışmaları başlatılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.