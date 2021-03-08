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Bitlis'te yoğun kar yağışı sebebi ile TIR ve kamyonet çarpıştı

Bitlis'te akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kazaya sebebiyet verdi. Kar nedeni ile kayganlaşan yolda bir kamyonet ile TIR çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

08 Mart 2021 Pazartesi 01:48
Bitlis'te yoğun kar yağışı sebebi ile TIR ve kamyonet çarpıştı
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Bitlis’te akşam saatlerinde kar yağışının artması sebebi ile kaza meydana geldi. Yoğun kar yağışı sebebi ile kayganlaşan yolda bir kamyonet ile tır çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Bitlis Rahva bölgesinde bulunan Ahmet Eren Bulvarı’nda yaşandı. 71 FC 880 plakalı tırı kullanan henüz ismi bilinmeyen sürücü karşı istikametten gelmekte olan 25 AP 112 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda kamyonet içinde sıkışan kamyonet sürücüsü arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralanan kamyonet sürücü Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılırken tırın sürücüsü herhangi bir yara almadan kurtuldu. Yol üzerinde tuzlama çalışmaları başlatılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 08.03.2021 01:48
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Anahtar Kelimeler:
BitlisKaza
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