Bitlis'te üzerinde bonzai yakalanan şahsa kısıtlama ihlali nedeniyle ceza kesildi!

Bitlis’te yaşanan olayda tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulandığı esnada sokakta yakalanan bir şahıs üzerine yapılan aramalarda 5 TL içerisinde sarılmış bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde nedeniyle gözaltına alınan şahıs aynı zamanda kısıtlamaları ihlal ettiği gerekçesi ile 3.150 TL ceza kesildi.

Bitlis’inilçesinde yaşanan olayda sokaklarda devriye gezen ekipler yasakların olduğu tam kapanmada bir şahsı durdurdu.

Arama yapılan şahsın üzerinden 1.63 gram sentetik bonzai ele geçirilirken E.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Aynı zamanda kısıtlama ihlali nedeniyle 3.150 TL idari para cezası uygulanan şahıs ile ilgili açıklamalar Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı.