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Bitlis'te üzerinde bonzai yakalanan şahsa kısıtlama ihlali nedeniyle ceza kesildi!

Bitlis'te yaşanan olayda kısıtlamalar nedeniyle devriye gezen ekipler bir şahsı durdurdu. Arama yapılan şahsın üzerinden 5 TL'ye sarılı sentetik bonzai bulunurken aynı zamanda kısıtlama ihlali nedeniyle idari para cezası uygulandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:31
Bitlis'te üzerinde bonzai yakalanan şahsa kısıtlama ihlali nedeniyle ceza kesildi!
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Bitlis’te yaşanan olayda tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulandığı esnada sokakta yakalanan bir şahıs üzerine yapılan aramalarda 5 TL içerisinde sarılmış bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde nedeniyle gözaltına alınan şahıs aynı zamanda kısıtlamaları ihlal ettiği gerekçesi ile 3.150 TL ceza kesildi.

Bitlis’in Güroymak ilçesinde yaşanan olayda sokaklarda devriye gezen ekipler yasakların olduğu tam kapanmada bir şahsı durdurdu.

Arama yapılan şahsın üzerinden 1.63 gram sentetik bonzai ele geçirilirken E.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Aynı zamanda kısıtlama ihlali nedeniyle 3.150 TL idari para cezası uygulanan şahıs ile ilgili açıklamalar Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 04:31
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Anahtar Kelimeler:
BitlisGüroymakBonzaiTam KapanmaCeza
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