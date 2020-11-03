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Bitlis'te TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Bitlis'te meydana gelen tır ile otobüsün çarpıştığı feci trafik kazasında son gelen bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti,12 kişi yaralandı..

03 Kasım 2020 Salı 18:39
Bitlis'te TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
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2 kişinin can verdiği, 12 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Bitlis ile Siir arasında ki karayolunda meydana geldi.

Karayolunda ilerleyen yaklaşık 40 yolcu taşıyan otobüs yolda seyir halinde olan yük taşıyan tır ile çarpıştı. Çarpışmanın  etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekibine ve güvenlik güçlerine ihbar etti.


Olay yerine yerine ekipler yaptıkları ilk incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiğini,12 kişinin ise yaralandığını belirledi. Araç içinde sıkışan bir vatandaş uzun uğraşlar sonunda kurtuldu ve diğer yaralıları ile birlikte olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kaza sebebiyle karayolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı.Ekipleri kazaya karışan araçları çekmesiyle trafik açıldı.

Kaza ile ilgil olarak soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 03.11.2020 18:39
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Anahtar Kelimeler:
BitlisTrafik Kazası
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