Bitlis'te TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

2 kişinin can verdiği, 12 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Bitlis ile Siir arasında ki karayolunda meydana geldi.
Karayolunda ilerleyen yaklaşık 40 yolcu taşıyan otobüs yolda seyir halinde olan yük taşıyan tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekibine ve güvenlik güçlerine ihbar etti.
Meydana gelen kaza sebebiyle karayolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı.Ekipleri kazaya karışan araçları çekmesiyle trafik açıldı.
Kaza ile ilgil olarak soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 03.11.2020 18:39