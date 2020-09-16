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Bitlis'te terör operasyonu

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurt içinde ve yurt dışında teröristlerle mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda Bitlis’te yapılan PKK/KCK operasyonu neticesinde 7 kişi gözaltına alındı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 20:15
Bitlis'te terör operasyonu
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurt içinde ve yurt dışında teröristlerle mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda Bitlis’te yapılan PKK/KCK operasyonu neticesinde 7 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi. Konuyla ilgili Bitlis Valiliği’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

‘’Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yapılan PKK/KCK operasyonu kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar Bitlis merkezde, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde yapıldı. Operasyon sonrasında çok sayıda örgüt dokümanı, dijital bulgular ele geçirildi. Halkımız merak etmesin. Biz her daim vatandaşlarımızı korumak için, onların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağız. Amansız mücadelemizde kararlılığımız tamdır. Onların sözde faaliyetlerini sona erdirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.’’



Son Güncelleme: 16.09.2020 20:15
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Anahtar Kelimeler:
BitlisTatvanTerör
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