Bitlis'te terör operasyonu

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurt içinde ve yurt dışındaistlerle mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda’te yapılan PKK/KCK operasyonu neticesinde 7 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi. Konuyla ilgili Bitlis Valiliği’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

‘’Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yapılan PKK/KCK operasyonu kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar Bitlis merkezde, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde yapıldı. Operasyon sonrasında çok sayıda örgüt dokümanı, dijital bulgular ele geçirildi. Halkımız merak etmesin. Biz her daim vatandaşlarımızı korumak için, onların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağız. Amansız mücadelemizde kararlılığımız tamdır. Onların sözde faaliyetlerini sona erdirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.’’