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Bitlis'te düzenlenen PKK operasyonlarında 2 kişinin tutuklandığı açıklandı!

Bitlis merkez ve ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan 9 kişinin sorguları tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucunda 7 kişinin serbest bırakıldığı açıklanırken 2 kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:51
Bitlis'te düzenlenen PKK operasyonlarında 2 kişinin tutuklandığı açıklandı!
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Bitlis merkez olmak üzere çok sayıda ilde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan şahıslardan 2’sinin tutuklandığı açıklandı.

Bitlis merkezli, Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep’te eş zamanlı yapılan operasyon ile birlikte 9 PKK üyesinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Yapılan sorgulama ve incelemeler sonucunda 7 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Bitlis Valiliği konu ile ilgili, ‘PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla 9 Şubat'ta Bitlis Merkez, Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçeleri ve İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep’te eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan ve gözaltına alınan 9 şahıstan H.T, Ş.T, C.İ, A.Y, L.B, T.B. ve E.Y. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ş.Ç. ve M.P. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir.’ Açıklamaları yapıldı.

 

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:51
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Anahtar Kelimeler:
BitlisPKKOperasyon2 Tutuklama
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