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Bitlis’te büyük kaza! 1 ölü 2 yaralı bulunmakta

Bitlis’te gece saatlerinde yaşanan büyük kazada 2 yaralının bulunduğu ve bir kişinin hayatını yitirdiği belirtildi. Kazaya dair detaylı bilgiler haberimizde…

22 Nisan 2021 Perşembe 06:30
Bitlis’te büyük kaza! 1 ölü 2 yaralı bulunmakta
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde gece saatlerinde sebze taşımakta olan bir kamyonun başka bir kamyon ile çarpışması nedeniyle büyük bir kaza meydana geldi. Kazada 1 kişinin hayatını yitirdiği, 2 kişininse yaralandığı bildirildi. Saat 03:00 civarı meydana gelen kaza sonucu araçlar tanınamaz hale geldi. Kaza nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaralananlardan birinin ağır yaralı olduğu söylendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sağlık ekipleri tarafından yaralanan kişiler Tatvan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati bir tehlikeleri olmadığı belirtildi.




Son Güncelleme: 22.04.2021 06:30
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Anahtar Kelimeler:
BitlisTatvanAraba Kazası
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