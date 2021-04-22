Bitlis’te büyük kaza! 1 ölü 2 yaralı bulunmakta

’inilçesinde gece saatlerinde sebze taşımakta olan bir kamyonun başka bir kamyon ile çarpışması nedeniyle büyük bir kaza meydana geldi. Kazada 1 kişinin hayatını yitirdiği, 2 kişininse yaralandığı bildirildi. Saat 03:00 civarı meydana gelen kaza sonucu araçlar tanınamaz hale geldi. Kaza nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaralananlardan birinin ağır yaralı olduğu söylendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sağlık ekipleri tarafından yaralanan kişiler Tatvan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati bir tehlikeleri olmadığı belirtildi.