Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehit

04 Mart 2021 Perşembe 18:41
Acı haberi az önce Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat: 14.00 sularında kalkan askeri helikopterden saat:14.25 sularında irtibatın kesildiği ve hemen bölgede arama tarama faaliyetlerine başladığını, bu arama faaliyetleri sonrasında helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiği duyuruldu.
9 ASKERİMİZ ŞEHİT, 4 ASKERİMİZ YARALI
Bakanlıktan yapılan açıklamada kaza sonucu 9 askerimizin şehit olduğu, 4 askerimizin ise yaralandığı duyuruldu. Yaralanan askerlerin hastaneye sevkine devam edildiği bildirildi.
Kaza ile ilgili olarak incelemeler sürüyor.
Son Güncelleme: 04.03.2021 18:41
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