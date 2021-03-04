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Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehit

Kahreden haber Bitlis'in Tatvan'dan geldi. Bingöl'den Tatvan' a gitmek üzere havalanan askeri helikopter henüz bilinmeyen nedenle düştü ve kazada 9 askerimiz şehit oldu.

04 Mart 2021 Perşembe 18:41
Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehit
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Acı haberi az önce Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat: 14.00 sularında kalkan askeri helikopterden saat:14.25 sularında irtibatın kesildiği ve hemen bölgede arama tarama faaliyetlerine başladığını, bu arama faaliyetleri sonrasında helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiği duyuruldu.

9 ASKERİMİZ ŞEHİT, 4 ASKERİMİZ YARALI

Bakanlıktan yapılan açıklamada kaza sonucu 9 askerimizin şehit olduğu, 4 askerimizin ise yaralandığı duyuruldu. Yaralanan askerlerin hastaneye sevkine devam edildiği bildirildi.

Kaza ile ilgili olarak incelemeler sürüyor.



Son Güncelleme: 04.03.2021 18:41
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Anahtar Kelimeler:
Bitlis9 Askerimiz şehitHelikopter Kazası
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