Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehit

Acı haberi az önce Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

9 ASKERİMİZ ŞEHİT, 4 ASKERİMİZ YARALI

Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat: 14.00 sularında kalkan askeri helikopterden saat:14.25 sularında irtibatın kesildiği ve hemen bölgede arama tarama faaliyetlerine başladığını, bu arama faaliyetleri sonrasında helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada kaza sonucu 9 askerimizin şehit olduğu, 4 askerimizin ise yaralandığı duyuruldu. Yaralanan askerlerin hastaneye sevkine devam edildiği bildirildi.

Kaza ile ilgili olarak incelemeler sürüyor.